Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos de septiembre de 2026. El calendario oficial arranca el martes 8 y se extiende hasta el lunes 28, con todas las prestaciones escalonadas por la terminación del DNI. En la ventana no hay feriados nacionales ni acreditaciones durante los fines de semana.

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Estas son las fechas de cobro para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y el resto de las prestaciones sociales.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 1 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 2 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 3 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 4 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 5 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 6 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 7 : lunes 21 de septiembre

: lunes 21 de septiembre DNI terminado en 8 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Montos Vigentes

Con la movilidad de septiembre, del 2,11% según la inflación de julio, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633; la PUAM, en $342.873; y la AUH, en $154.031 por hijo (prensa, pendiente de publicación en el Boletín Oficial).

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en septiembre. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, las y los titulares de la PUAM y las PNC. Entre $428.633 y $498.633 el bono es proporcional y completa hasta ese tope; por encima de $498.633 no corresponde. Así, un jubilado de la mínima cobra $498.633 en septiembre.

Quienes cobran la AUH reciben además la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Del total de la AUH, ANSES paga el 80% mensual y retiene el 20% para la presentación de la Libreta AUH.

Este mes no corresponde el pago del aguinaldo: el SAC se abona junto a los haberes en junio y diciembre. Además, desde el Decreto 274/2024 los montos se actualizan todos los meses por inflación, con el IPC del INDEC de dos meses de rezago.