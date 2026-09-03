Calendario de pagos de ANSES septiembre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos de septiembre de 2026. El calendario oficial arranca el martes 8 y se extiende hasta el lunes 28, con todas las prestaciones escalonadas por la terminación del DNI. En la ventana no hay feriados nacionales ni acreditaciones durante los fines de semana.
Estas son las fechas de cobro para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y el resto de las prestaciones sociales.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 1: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre
- DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre
- DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre
Montos Vigentes
Con la movilidad de septiembre, del 2,11% según la inflación de julio, el haber mínimo jubilatorio quedó en $428.633; la PUAM, en $342.873; y la AUH, en $154.031 por hijo (prensa, pendiente de publicación en el Boletín Oficial).
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en septiembre. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, las y los titulares de la PUAM y las PNC. Entre $428.633 y $498.633 el bono es proporcional y completa hasta ese tope; por encima de $498.633 no corresponde. Así, un jubilado de la mínima cobra $498.633 en septiembre.
Quienes cobran la AUH reciben además la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Del total de la AUH, ANSES paga el 80% mensual y retiene el 20% para la presentación de la Libreta AUH.
Este mes no corresponde el pago del aguinaldo: el SAC se abona junto a los haberes en junio y diciembre. Además, desde el Decreto 274/2024 los montos se actualizan todos los meses por inflación, con el IPC del INDEC de dos meses de rezago.