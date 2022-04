Habló el hombre del audio amenazante al niño de 13 años: "No me arrepiento de nada"

En el mensaje de voz le decía que iba a "arrancarle la cabeza" y "masticarle los ojos". Ahora, afirmó que volvería a amenazar al menor de edad porque ya no molestan más a su hija.

Leonardo es el padre de una niña con una discapacidad auditiva que, según cuenta, sufrió bullying en su colegio durante años. En las últimas horas, se volvió viral un audio que Leonardo le envió a un niño de 13 años que molestaba constantemente a su hija en el Colegio Euskal Echea de la localidad bonaerense de Llavallol , en el que lo amenaza de muerte con detalles escabrosos.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, fue una de las tantas amenazas que lanzó el padre de la menor en su mensaje.

Luego del hecho, la familia del menor realizó la denuncia correspondiente y la Justicia impuso una restricción de acercamiento. Ahora, el padre de la niña que sufrió bullying habló públicamente sobre lo ocurrido y admitió que "no se arrepiente de nada".

Leonardo contó que su hija se enfrentó a distintos problemas de salud desde su nacimiento y que, actualmente, tiene un implante coclear, por lo que aveces no puede escuchar con normalidad. "Hay un grupito que si hace un cumpleaños, no la invitan. En los recreos la cargan y dicen 'vas a ver que si le digo teléfono, ella dice elefante'", comenzó contando el padre en diálogo con C5N, y reconoció que su hija volvía llorando del colegio por estas situaciones de maltrato.

Según el hombre, tuvo conversaciones con el colegio y también con la madre del compañero que la molestaba, pero, supuestamente, no le daban importancia y los familiares le decían que "era un problema que se arreglaba entre chicos". Además, admitió que nunca estuvo preso, sólamente demorado por subirse a una moto sin papeles pero que lo exageró a propósito.

Leonardo reconoció que en un momento "estalló" y decidió mandar el audio con la intención de asustir al menor. Su objetivo, según contó, lo cumplió ya que "no la molestan más" y "su hija ya no vuelve llorando". Por este motivo, el hombre admite que "no se arrepiente de nada" y, pese a que reconoce que amenazar es un delito, dijo que si tiene que pasar un año preso como consecuencia, "va a ser el mejor año de su vida".

"No me arrepiento de nada. No lo voy a hacer, pero no me arrepiento de haberlo asustado", admitió.

El mensaje amenazante de Leonardo a un niño de 13 años

“Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”, comienza diciendo Leonardo en el audio de Whatsapp enviado al menor de edad.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, prosiguió.

Luego, lo acusa de hacerle bullying a su hija, con quien el adolescente comparte curso en la escuela: “Pedazo de marica, cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.

Finalmente, incita al chico de 13 años a radicar una denuncia policial e incluso amenaza también a su familia: “Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia, y yo que vos la haría, para que te pongan custodia cuando entres y cuando salgas del colegio, porque te voy a hacer pedazos, ¿me escuchaste? Pendejo hijo de p..., a vos y a tu vieja, a los dos”.