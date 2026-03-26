El desesperado pedido de ayuda de un argentino en Brasil: su pareja sufrió un violento accidente y necesita volver al país

De los tres, la más afectada fue Carla, quien permanece hospitalizada desde entonces en el país vecino.

Una familia argentina atraviesa una situación crítica en Brasil luego de un accidente vial que ocurrió hace casi tres meses y dejó a una de sus integrantes en un grave estado. Ahora, piden ayuda para volver al país.

Todo comenzó el 8 de enero, cuando Alejandro, Carla y su hijo, Nahuel, se dirigían a Florianópolis y fueron embestidos de frente por una camioneta que circulaba en dirección contraria durante la noche, a la altura de la localidad de Lages, en el estado de Santa Catarina, en medio de una intensa neblina y bajo una incesante llovizna.

De los tres, la más afectada fue Carla, quien permanece hospitalizada desde entonces. Su esposo, Alejandro Criado, encabeza una campaña de ayuda para costear los gastos generados durante la internación de ella, paralelamente están gestionando la repatriación a la Argentina para que siga con su tratamiento.

El calvario de la familia argentina en Brasil

En un video difundido en sus redes sociales, Alejandro contó que a Carla "la dieron por muerta tres veces"; además, tuvo que ser operada en tres instancias tras descubrirse que tenía el intestino perforado. Nahuel también sufrió una perforación en su intestino, pero ya fue dado de alta. Mientras que Alejandro tuvo una fractura de dos costillas.

Tras haber estado varias semanas en terapia intensiva, los médicos de Carla recomendaron su traslado a la Argentina para seguir con el tratamiento. Dado que no puede afrontar el gasto, su marido pidió ayuda en redes sociales. Para regresar al país necesitan un avión sanitario que cuesta entre u$s 10.000 y u$s 15.000. "No tengo los medios para pagarlo y no es opción que vaya en otro medio de transporte", aseguró Alejandro a través de un video publicado en su cuenta de Instagram (@alejandrojaviercriado).

Además, aseguró que no tiene "ningún tipo de colaboración del Estado argentino". Carla no está en condiciones de viajar en un avión de línea. "No se hace cargo la obra social ni el seguro. Hace tres meses la estamos luchando. Llegamos a este punto en el que necesitamos trasladarla y no está en nuestros medios". La súplica también vino porque sin la colaboración de la gente es casi imposible que puedan seguir en Brasil por más tiempo.

“Entre alquiler, comida, traslados, medicamentos, pañales y otros insumos, gasté entre 8 y 9 millones de pesos. Todo lo fui sosteniendo con ayuda de conocidos”, detalló. Los médicos que atienden a la mujer recomendaron que debería ser trasladada "ahora" que permanece estable dentro de su cuarto."Necesitamos que tenga una cama disponible en la Argentina y que se autoricen los traslados”, pidió.

El accidente que les cambió la vida

Alejandro es profesor y vicedirector en una escuela bonaerense. "Soy un tipo que labura todos los días, no estaría haciendo esto si no lo necesitara", indicó. El hombre también relató cómo fue el accidente.

“Era de noche, había neblina y lloviznaba. La ruta 282 es extremadamente peligrosa. En una curva, no llegué a ver que del otro lado venía una camioneta en contramano, en plena maniobra de sobrepaso. Quedamos de frente y no tuve escapatoria: de un lado tenía un camión y del otro, el barranco”, reconstruyó. Por poco, no cayó al abismo el Fiat Palio en el que viajaban. "Había casi mil metros de barranco: el auto giró y quedó sostenido por dos ramas. Fue un milagro; si caíamos, no la contábamos”, recordó.