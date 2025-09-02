Causas abiertas en el exterior y pedidos de captura: seguirá preso el líder de la secta de Bariloche mientras buscan pruebas

Konstantin Rudnev es el líder de la secta rusa que se encontraba en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche. Recientemente, y con el objetivo de esclarecer el hecho, se dictó que se extienda el plazo de su prisión preventiva, la cual estaba próxima a vencerse.

La prisión preventiva del conocido como "Dios de la estrella Sirio" se prorrogará hasta el 1 de diciembre de 2025. La misma se ampara en la complejidad de la causa y en continuar la investigación para determinar las responsabilidades de los participantes.

Esta "complejidad" no es para nada arbitraria, ya que el líder de la secta tiene causas abiertas en distintas partes del mundo e incluso pedidos de captura. Por su parte la causa actual solo valida las pruebas recolectadas en Argentina.

El origen del caso

El caso se develó cuando una mujer dio a luz en el Hospital de Bariloche. La misma estaba acompañada por dos mujeres que no la dejaban hablar y que destruyeron los datos del padre del recién nacido.

Esto llamó la atención de los médicos quienes denunciaron inmediatamente lo acontecido. Lo que derivó en una investigación que terminó por destapar la presencia de una secta en Bariloche.

La secta tenia conexiones en Córdoba, Mendoza y provincias del Norte Argentino. La misma habría pasado previamente por otros países sudamericanos.

El líder de la secta

Konstantin Rudnev, apodado "El Dios de la estrella Sirio", fue previamente condenado a 11 años de prisión por abuso sexual de sus seguidoras en Siberia.

Fue líder de la secta "Ashram Shaballa" la cual llego a tener mas de 20 mil seguidores. Luego de la condena, la secta se dividió en dos facciones, una de las cuales pasó de Rusia a Montenegro y de allí a Sudamérica.

Actualmente, parte de la secta estaba escapando de Bariloche a Brasil, cuando fueron interceptados por las autoridades locales. Fueron 15 los detenidos atrapados por la investigación que lleva adelante el fiscal Fernando Arrigo.

El modus operandi de la secta

El método que tenían para captar a sus victimas. Consistía en dar cursos de yoga a las victimas, "lavarles el cerebro" y convencerlas de entregar sus posesiones, quedando a disposición del líder.

La teoría del fiscal, es que una vez ya inmersas en la secta, las victimas se alimentaban de las sobras que dejaba Rudnev, lo que les fue provocando desnutrición y perdida de pelo.

Finalmente eran obligadas a prostituirse y en el caso de quedar embarazadas, eran obligadas a vender a los bebes.

La investigación

Hasta el momento los peritajes incluyen el secuestro de: celulares, chips, computadoras, vehículos, dinero, pasaportes, tarjetas y documentación.

El objetivo es desenredar los vínculos que Konstantin tiene en el país y en el exterior, buscando esclarecer el hecho.