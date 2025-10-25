Virginia da Cunha rompió el silencio sobre Lourdes de Bandana: "Sabíamos".

Tras los días de conmoción por el calvario que sufrió Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez de Bandana, su colega y amiga Virginia Da Cunha decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre lo ocurrido. La cantante, que formó parte del grupo pop que marcó a toda una generación en los 2000, expresó su alivio de que Lourdes haya sido rescatada con vida, pero también la preocupación por las secuelas emocionales que le dejó el vínculo con su expareja, Leandro García Gómez, hoy detenido.

Lourdes fue encontrada por las autoridades tras haber sido secuestrada y retenida en contra de su voluntad por su exnovio, en un contexto de violencia de género que había sido denunciado por su entorno. En medio de la recuperación de la artista, Da Cunha habló desde Mendoza con el canal C5N y dio detalles sobre los difíciles momentos que vivieron como amigas y compañeras de banda.

“Yo vengo de mucho antes con este tema, obviamente no posteamos nada por la salud de Lourdes porque sabíamos que estaba con Leandro”, comenzó relatando Virginia, en referencia al silencio del grupo mientras la situación aún era incierta.

Lourdes de Bandana sufrió violencia de género por parte de su expareja.

Luego, explicó que la preocupación creció días antes de que la encontrara la Policía: “Unos días antes ya estábamos preocupadas porque no aparecía. La intuición no falló y terminamos salvándola de algo que podía ser irreversible. Todo podía pasar, podía llegar a ser irreversible”, expresó conmovida.

Cómo está Lourdes de Bandana tras el rescate

Sobre el futuro de Lourdes, Da Cunha contó: “Siento mucho alivio y confío en que Lourdes va a salir y se va a hacer fuerte”. Sin embargo, advirtió sobre el impacto psicológico que deja este tipo de situaciones: “De todos modos, ya hay un daño profundo cuando una persona no confía en su propia percepción. Cada vez sucede más, todas las mujeres hemos pasado por una relación tóxica en mayor o menor medida. La fuente del problema es el amor malentendido y para volver a atraer un amor sano hay que aceptarse uno con sus sombras y demonios, amarse a uno mismo, porque sino va a aparecer otro Leandro”.

Sobre la violencia que sufría la cantante de acuerdo a sus familiares y allegados fue tajante: “Ya se veía que era algo que iba a terminar mal. Uno se puede meter hasta cierto punto, pero las mujeres debemos ponernos firmes porque a veces la que está adentro no puede salir y pierde discernimiento”.

Además, detalló que Lourdes “está con dos amigas” y sostuvo: “Lo justo sería que Leandro esté preso, sin duda, pero la Justicia también tiene sus toxicidades, todos lo sabemos, y no siempre es justa”. Finalmente, apuntó contra el acusado: “Todas sabíamos que él tenía recursos infinitos para hacerla caer en la trampa otra vez y que la gente no se diera cuenta. Es un psicópata muy inteligente”, cerró.