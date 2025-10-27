La pareja de Lourdes pidió la excarcelación: el informe que alerta el “alto riesgo” por el que pueden negársela

Después de la preocupación por la cantante de Bandana, Lourdes Fernández, su ex pareja pidió la excarcelación tras ser detenido acusado de privación ilegal de la libertad y lesiones leves agravadas por violencia de género, calificación con la que fue acusado por el juez Diego Slupsky e indagado también por la fiscal Silvana Russi. En ese contexto, el hombre declaró pero se negó a responder preguntas. En todo momento negó haber sido violento y haber atacado a Lourdes, pero nada dijo de las mentiras a la policía y de haberla mantenido oculta en su departamento y desviado la investigación, aún sabiendo las denuncias y la búsqueda que se había iniciado.

En las últimas horas, Leandro García Gómez, a través de su abogado oficial, pidió la excarcelación y hasta propuso que pueda cumplirse mediante la utilización de una tobillera electrónica. La medida deberá resolverla el juez de la causa, Diego Slupsky, que ya tiene en su poder los informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y la negativa a la excarcelación de la Fiscal Russi. Además, la mamá de Lourdes, que es la principal denunciante, se mostró en contra de esa posibilidad. Todo esto, en suma, sería avalado por el Juez que indicaría en las próximas horas que García Gómez siga detenido.

En primer lugar, la mamá de Lourdes Fernández aseguró que no depende de su hija que el hombre sea liberado, ya que ella niega los ataques, los golpes y hasta que la haya tenido secuestrada. “La denuncia la hice yo”, repitió Mabel ante los medios y consideró que ahora debe trabajar la Justicia y los especialistas porque “ya se dijo todo lo que se dijo” alrededor del caso. Además, tanto la mujer como la hermana de la cantante se mostraron expectantes a la resolución que debe tomar el juez Slupsky ya que consideran que liberarlo sería un retroceso para la recuperación de Lourdes.

Por otro lado, el juez ya cuenta en la causa con el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema que es categórico contra la relación de Lourdes con García Gómez. Los especialistas aseguran que la cantante es una víctima que en todo momento está “captada por el acusado”, a quien describen como una persona con rasgos extremos de violencia. Según el informe, Lourdes está en una “situación de alto riesgo” con respecto a su relación con Leandro García Gómez. El escrito también hace referencia a la declaración de la cantante y al contexto de consumo problemático de estupefacientes, alcohol y medicación que rodea a los dos.

Después de estas dos negativas y ante el pedido de excarcelación del abogado oficial de Leandro García Gómez, el juez le trasladó ese pedido a la fiscal Silvana Russi que se mostró en contra de esa posibilidad. En primer lugar la fiscal destacó que el acusado de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género tiene una condena en suspenso a tres años de prisión, de abril del 2022, en una causa que agrupó los expedientes con acusaciones por los delitos de cuatro casos de amenazas coactivas, 22 casos de desobediencia, 10 casos de desobediencia en concurso real con amenazas coactivas. Además se lo inhabilitó por 6 años para la tenencia de armas de fuego como usuario legítimo.

En su escrito, la fiscal Russi también consideró que una condena en suspenso no es suficiente para mantener la prisión preventiva pero pidió que el Juez tenga en cuenta que “las graves características de los hechos investigados, la naturaleza de delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida” son indicios para creer que podría fugarse para no someterse a la persecución penal. Por otra parte, la fiscal destacó que “la prueba acumulada en el expediente y las declaraciones de testigos dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo que lo unió con Fernández” y señaló varios eventos de violencia contra la cantante que se relatan en el expediente, al tiempo que consideró que hubo episodios donde la víctima “habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo”. Además, la Fiscal señaló que “la circunstancia de que hayan retomado la relación en varias ocasiones y el hecho de que la propia damnificada haya intentado justificar las conductas que padece” deja al descubierto que el acusado sostiene una gran influencia sobre la víctima, quien está en un gran estado de vulnerabilidad y naturaliza la violencia en la que se encuentra inmersa.

Por todo esto, la fiscal Silvina Russi consideró que “debe destacarse que nos encontramos frente a un caso de violencia contra la mujer” y aseguró que “corresponde mantener el encarcelamiento preventivo del imputado, en tanto las otras medidas alternativas de menor gravedad lucen en este momento insuficientes para evitar los peligros reseñados”. En esa línea, la fiscal consideró que “no se debe hacer lugar al pedido de excarcelación”. Ahora, ante todas las negativas, será el Juez Slupsky quien deba resolver si Leandro García Gómez sigue detenido por secuestrar a Lourdes, la cantante de Bandana.