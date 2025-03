Temporal en Bahía Blanca: quiénes son las niñas desaparecidas

Delfina y Pilar Hecker desaparecieron en medio del temporal que azotó a Bahía Blanca.

La ciudad de Bahía Blanca sigue en estado de emergencia luego del feroz temporal que dejó al menos 16 fallecidos y más de 1.000 evacuados. Entre los desaparecidos, la búsqueda de Delfina Hecker, de un año, y Pilar Hecker, de cinco, mantiene en vilo a la comunidad. Las dos hermanitas fueron vistas por última vez durante la tarde del viernes y, hasta el momento, no hay rastros de ellas.

La familia Hecker viajaba en auto desde Bahía Blanca hacia Mayor Buratovich para resguardarse del temporal en casa de unos parientes. Sin embargo, el vehículo fue arrastrado por la corriente al desbordar la Ruta 3. Noelia Haag, tía de las niñas, contó que la familia había quedado atrapada por la cantidad de agua que entró en el auto y por eso, decidieron pasarse a una combi ubicada a unos metros.

Pero cuando se subieron, una repentina avalancha de agua los arrastró. La madre de las nenas fue empujada por la corriente y rescatada por un hombre que le permitió avisar de la situación. El encuentro con su pareja se dio en el centro de bomberos luego de que ambos fueran rescatados. Ahí se enteraron de que no había noticias ni del chofer de la combi ni de sus dos hijas.

Horas después, las autoridades locales informaron que la camioneta de la empresa Andreani, en la que la familia buscó refugio, fue avistada desde el aire en la zona de "El Cholo", pero las condiciones del terreno impidieron que los rescatistas accedieran para verificar si las nenas estaban allí.

“En esa parte hay cámaras y nos gustaría verlas, porque no llegan tantas informaciones falsas que ya no sabemos qué pensar. Sabemos que no hay luz, que parte de la gente está incomunicada, pero tenemos fe en que ellas están en algún lado y que vamos a tener alguna información positiva de las nenas”, contó su tía.

En las últimas horas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la búsqueda sigue activa. “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”, informó.

Temporal en Bahía Blanca.

Fernando Hecker, el tío de las dos desaparecidas, insistió por su parte con el pedido de información sobre su paradero en redes sociales. “Cualquier información comunicarse a mi celular 291-5737014 o a los números ya mencionados. Solo pido que compartan por favor”, pidió.

El chofer de la combi fue encontrado muerto

Entre las víctimas fatales del temporal estaba Rubén Salazar, el conductor de la camioneta de Andreani en la que se refugiaron las nenas. La muerte fue informada en las últimas horas por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien detalló que su cuerpo fue localizado en la zona donde habían visto el vehículo.

Su fallecimiento refuerza la incertidumbre sobre el paradero de Pilar y Delfina, ya que aún no lograron determinar si lograron salir del techo de la combi o si fueron arrastradas por el agua. En ese sentido, la familia solicitó revisar las cámaras de la zona para obtener más información, aunque la falta de luz y la incomunicación dificultaron la investigación.