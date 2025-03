Cerri e Ingeniero White: los distritos de Bahía Blanca que siguen con agua a días de la inundación

A cuatro días de la peor inundación en Bahía Blanca, hay dos localidades aledañas en las que el agua aún no bajó completamente. Se trata de Ingeniero White, una localidad con unos 12 mil habitantes, y General Daniel Cerri, con menos de 10 mil habitantes. Ambas siguen con agua entre las calles y, por lo tanto, de manera preventiva, no hay luz en dichos lugares.

“En (Ingeniero) White y (General Daniel) Cerri no baja el agua”, contó este lunes el gobernador Axel Kicillof en diálogo con la radio bahiense La Brújula 24. “Estamos viendo con especialistas para solucionarlo urgentemente”, dijo y agregó que “no termina de escurrir el agua, y es lo que más nos preocupa, porque hay gente a la que lo peor de la tragedia no pasó”.

La actualidad de una tragedia que aún no pasó

En tanto, la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, reconoció que “muchas casas han quedado completamente bajo el agua”. La funcionaria detalló a Radio Provincia que, en este momento, “trabajan en la localidad General Daniel Cerri en una Mesa de Emergencia con un operativo desplegado en zonas que continúan muy anegadas, donde hay evacuados y lugares de muy difícil acceso". A la vez, informó que "Cerri no tiene luz en este momento, de manera preventiva, pero se está trabajando muy coordinadamente con EDES, ABSA y todas las fuerzas de seguridad".

Sobre las viviendas en Daniel Cerri, Barrios sostuvo que “todavía hay agua y sectores anegados”, y que "están trabajando los buzos para ver cuáles son los conflictos", debido a que "se han roto compuertas y el agua ha arrasado. Muchas casas han quedado completamente bajo el agua”.

En ese sentido indicó: “Buscamos seguir asistiendo a las personas y, a la vez, trabajando en la reconstrucción de Bahía Blanca, dictando las emergencias, urgencias y prioridades en función de la planificación de las obras que se van a necesitar”. El OPISU es una área que depende del Ministerio de Gobierno, a cargo de Carlos Bianco, mano derecha del Gobernador. “La situación es crítica en cuanto a la infraestructura que se arruinó y hay que reconstruir”, cerró Barrios.

Por último, advirtió que los bahienses están atravesando "un proceso muy doloroso. Muchas familias han perdido absolutamente todo, en el sentido material pero también en lo simbólico. Es un pueblo que ha sido castigado hace muy poco por un tornado. Están en shock y por eso estamos trabajando junto a Defensa Civil para llegar puerta a puerta a la comunidad”.