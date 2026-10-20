Cuando te invitan a comer y ayudás a recoger la mesa, ¿lo hacés solo por educación o hay algo más detrás? La psicóloga Olga Albaladejo, directora del podcast ‘Bienestar sin parches’, afirma que este gesto es una forma sencilla pero profunda de cuidar una relación. No se trata solo de normas sociales, sino de corresponder y reconocer el esfuerzo del otro.

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Albaladejo explica que una invitación a comer implica un regalo de tiempo, dedicación y espacio personal. Quien invita piensa en qué preparar, compra, cocina y abre las puertas de su casa. Levantarse para ayudar es una manera de decir “me di cuenta de todo lo que hiciste y te quiero ayudar de alguna manera".

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¿Qué significa ayudar a recoger la mesa según la psicología?

En este sentido, la psicología señala que corresponder no significa devolver exactamente lo recibido, sino encontrar la forma de participar en la relación. No es una deuda ni un pago inmediato, sino una participación genuina que fortalece el vínculo entre las personas.

Más allá de la educación, existe una norma social llamada reciprocidad, formulada por el sociólogo Alvin Gouldner en 1960, que refleja la expectativa de responder de alguna manera al bien que recibimos. Sin embargo, la forma en que cada persona responde puede variar mucho según su historia, costumbres o contexto familiar.

Olga advierte que no siempre ayudar a recoger la mesa es un acto consciente de gratitud. A veces, quien lo hace puede sentir una carga o deuda, lo que dificulta disfrutar del gesto recibido. “La gratitud nos conecta con el valor de lo que hemos recibido y con la persona que nos lo ha dado. El sentimiento de deuda pone más el foco en una obligación pendiente”, explica.

Una invitación a comer implica un regalo de tiempo y dedicación.

También hay quienes prefieren no ayudar porque en su familia o cultura se considera que el invitado no debe intervenir en la cocina o en la organización. Por eso, no se debe juzgar rápidamente a quienes no colaboran, ya que puede haber múltiples razones detrás de ese comportamiento.

Para cuidar a quienes nos invitan, también es importante respetar sus formas de recibir y aceptar un “no, quédate sentado” cuando lo expresan. Cuidar no es solamente hacer lo que uno quisiera, sino aprender cómo le gusta al otro ser cuidado.

Finalmente, para corresponder sin sentir obligación, Olga propone cambiar la pregunta “¿qué tengo que devolver?” por “¿cómo puedo participar?”. Así, el foco pasa de la deuda a la colaboración genuina, que fortalece las relaciones y permite disfrutar de los vínculos sin cargas emocionales.