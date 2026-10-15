¿Alguna vez viste a alguien agacharse para levantar un papel o una lata que no tiró y te preguntaste por qué lo hace? La psicóloga Leticia Martín Enjuto, directora del Centro de Psicología que lleva su nombre, explicó que este gesto va más allá de la limpieza o el orden personal.

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Según la especialista, quienes recogen basura que no es propia sienten que cuidar los espacios compartidos es una responsabilidad colectiva. “Hay personas que tienen muy interiorizada la idea de que determinadas cosas no son únicamente responsabilidad de quien las ha hecho”, afirmó.

Este sentido de responsabilidad se basa en valores que impulsan a cuidar lo común, incluso cuando nadie lo ve ni agradece el gesto. “Una persona que considera importante cuidar lo común puede recoger un papel del suelo sin plantearse demasiado si le toca o no le toca. Probablemente nadie se lo va a agradecer, nadie va a saber que lo ha hecho y, aun así, lo hace porque para ella tiene sentido hacerlo”, agregó Leticia Martín Enjuto.

Además, detrás de este acto hay un componente de empatía, ya que la persona piensa en quienes vendrán después. “Es una forma muy sencilla de salir de nuestro propio punto de vista y pensar un poco en quienes vienen detrás”, señaló la psicóloga. Esa consideración puede ir desde el trabajador que limpia el lugar hasta cualquier otra persona que pase por ahí.

Esta empatía se refleja en otros gestos cotidianos, como acomodar un carrito de supermercado que alguien dejó mal puesto o dejar una sala en orden. Son pequeñas acciones que facilitan la vida a los demás y demuestran que convivir implica cuidar lo que compartimos.

Sin embargo, Martín Enjuto advirtió que cuidar lo común no significa asumir todas las responsabilidades ni sentirse obligado a solucionar siempre lo que otros no hacen. “Si alguien termina sintiendo que tiene que solucionar siempre lo que los demás no hacen, ese mismo rasgo puede generarle cansancio”, explicó.

Por último, la psicóloga aclaró que un solo gesto no define a una persona. “Puede que alguien no lo recoja porque tenga prisa, porque no lo haya visto, porque piense que no le corresponde o simplemente porque ese día no tiene energía para ocuparse de ello. Una conducta aislada nunca nos permite conocer realmente cómo es una persona”, concluyó.

¿Cuál es el significado de recoger la basura ajena, pero para usarla?

Desde la psicología y la sociología, este comportamiento tiene múltiples significados que van desde la necesidad económica hasta la búsqueda de autonomía. Para muchas personas, la basura de otros no es un desecho, sino un recurso con valor de uso o de cambio.

Esta práctica, conocida como "recolección informal" o "rebusca", suele estar motivada por la supervivencia y la falta de acceso a empleos formales . En contextos de precariedad, el material recolectado se traduce en alimento, vestimenta y sustento para la familia, convirtiéndose en una estrategia de vida que, aunque estigmatizada, otorga una sensación de autonomía y control sobre el propio tiempo .

Para otros, el acto de recoger lo que otros descartan tiene un componente de identidad y resistencia. La sociología lo describe como una forma de "rebusque" o "gleaning" que interrumpe las normas modernas de gestión de residuos, basadas en mantener la distancia con la basura . Quienes la practican no solo recuperan materiales, sino que reivindican un derecho sobre lo que la sociedad considera sin valor.