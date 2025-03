Kicillof visitó el conurbano e inauguró nuevas obras para mejorar la infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 11 en el municipio de Presidente Perón. Durante la jornada, también puso en funcionamiento un destacamento policial en Guernica y participó de la presentación de un nuevo tomógrafo para el Hospital Dra. Cecilia Grierson.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 11 demandó una inversión de 476 millones de pesos y permitirá que los 482 estudiantes de la institución cuenten con un espacio propio. El establecimiento, ubicado en el barrio Villa Numancia, dispone de seis aulas, un patio y un área de descanso para docentes.

Durante el acto, Kicillof subrayó que estas inversiones responden a la necesidad de garantizar derechos fundamentales: “Todo lo que estamos haciendo hoy en Presidente Perón, con inauguraciones que mejoran la seguridad, la salud y la educación, tiene un punto en común: no llegó el mercado a brindar soluciones, sino que fue el Estado el que invirtió para ampliar derechos”.

Del mismo modo, el mandatario provincial reafirmó su compromiso con la continuidad de las obras en la provincia: “No se puede mejorar lo que no se conoce. Hace falta recorrer los barrios para comprender la diferencia entre contar o no con una escuela en condiciones o con un tomógrafo ante una emergencia. A pesar de todas las dificultades, las obras en la Provincia no se detienen”.

Kicillof vinculó esta iniciativa con la necesidad de garantizar un Estado presente en el territorio: “Estas inversiones terminan con el mito de que todos los problemas se pueden resolver desde el sector privado. Cuando el Presidente aparece en las redes con una motosierra, lo que nos está diciendo es que no se realizarán las obras que dan respuesta a las necesidades de nuestro pueblo”.

Otro de los anuncios destacados fue la inauguración de un destacamento policial en el barrio El Roble, en Guernica, que contará con 15 efectivos y una subsede del Comando de Patrullas. La obra, que demandó una inversión de 219 millones de pesos, busca fortalecer la seguridad en la zona y mejorar la prevención del delito.

Por su parte, Sileoni destacó la importancia de la infraestructura en la educación pública: “Lo edilicio no es lo único importante, pero sí es fundamental para que estudiantes y docentes se desarrollen con dignidad”, afirmó.

En otro tramo, la intendenta Blanca Cantero celebró estas mejoras en infraestructura y salud: “Estas obras le mejoran la vida a la gente y le devuelven la esperanza. Aún en momentos de dificultad, sabemos el rol indispensable que tiene la obra pública en una comunidad”.

Entre los presentes también se encontraban la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Walter Correa (Trabajo) y Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos); el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el director del Hospital Grierson, Alejandro Belleri; y el secretario general de la CGT, Carlos Acuña.

El edificio educativo 250: un hito en la educación pública

Kicillof inauguró también el edificio educativo N° 250 de su gestión, la Escuela Secundaria N° 9 en Ezeiza. Este acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, y destacó la inversión de $1.321 millones para beneficiar a 845 estudiantes. El gobernador resaltó: "Para construir edificios escolares no solo se necesitan recursos, sino también voluntad y decisión política. El Gobierno nacional dice que va a recibir US$20.000 millones del FMI y con ese dinero no piensa construir una sola escuela".

"Hay un discurso que nos quieren imponer que dice que al Estado hay que destruirlo: pero el Estado no es algo abstracto, es esta y cada una de las 250 escuelas que inauguramos en estos cinco años en la provincia", enfatizó el mandatario y remarcó que el Gobierno nacional "no van a poder destruir esta escuela: vamos a estar junto a los pibes, las pibas y toda la comunidad educativa para cuidarla".

La institución tiene una superficie de más de 500 metros cuadrados, donde se encuentran ocho aulas, dependencias administrativas, playón deportivo y espacios verdes, además de que se proyecta la construcción de una planta alta y nuevas dependencias. El nombre "Maestro Luis Fortunato Iglesias" de la Escuela Primaria Rural N° 4 es en homenaje a un destacado educador local.