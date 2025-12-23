Adiós: Cambia para siempre el título del automotor por decisión del gobierno.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo modelo de Título del Automotor, el documento que acredita la propiedad y la situación jurídica de los vehículos en Argentina. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios mediante la Disposición 901/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del proceso de modernización del sistema registral automotor.

El cambio no altera los derechos de los titulares, pero sí actualiza el formato del documento, unifica criterios institucionales y habilita su emisión tanto en formato físico como digital, en línea con la digitalización progresiva de los trámites vehiculares.

Qué es el Título del Automotor y por qué se actualiza

El Título del Automotor es el documento único que se asigna a cada vehículo al momento de su primera inscripción. Allí constan los datos obligatorios del dominio, la identificación del automotor y la titularidad, tal como lo establece el Régimen Jurídico del Automotor.

Según explicaron desde el organismo, la actualización del modelo responde a la necesidad de que los documentos registrales acompañen la evolución de los sistemas de gestión y los estándares actuales de información, facilitando su uso en trámites posteriores y mejorando la claridad para los usuarios.

Cuáles son las modificaciones en el Título Automotor

1) Unificación institucional: el principal cambio

Uno de los puntos centrales de la nueva disposición es la unificación de la denominación institucional. A partir de ahora, todos los títulos automotores se emitirán bajo la denominación común “Registro Nacional de la Propiedad del Automotor”, reemplazando referencias anteriores que podían variar según el tipo de trámite o registro.

El objetivo es garantizar que el documento refleje de manera clara, precisa y uniforme los criterios vigentes, reforzando la seguridad jurídica en operaciones como la compra, venta o transferencia de vehículos.

2) Título físico o digital

La norma establece que el Título del Automotor podrá emitirse en formato físico o digital, manteniendo en ambos casos la obligación de consignar todos los datos exigidos por la ley. De esta manera, se asegura que la información esencial del vehículo y de su titular esté debidamente respaldada, independientemente del soporte.

La emisión del título se realiza de forma automática a través de los sistemas digitales del Estado, como el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), dentro del Registro Único Virtual (RUV).

A quiénes alcanza y qué pasa con los títulos anteriores

El nuevo modelo se aplicará a:

Inscripciones iniciales de vehículos nuevos.

Trámites realizados a través del sistema digital (RUV–RUNA).

Operaciones que requieran la emisión de un nuevo título, como transferencias de dominio.

Quienes ya tengan un título emitido bajo el modelo anterior no deberán realizar ningún trámite inmediato. El cambio se verá reflejado recién cuando se gestione una operación que implique la expedición de un nuevo documento.