Caso Morena Domínguez: condenaron a prisión perpetua a los dos acusados por el crimen de la nena de 11 años

Morena Domínguez tenía 11 años cuando fue asaltada y arrastrada por dos hombres en moto en el partido de Lanús. Este martes ambos fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Avellaneda.

Se trata de Miguel Ángel Madariaga (29) y Facundo Alejandro Ortiz (24), quienes habían llegado a juicio acusados de "homicidio criminis causa en concurso real con robo y encubrimiento agravado por ánimo de lucro”.

El fiscal Walter Alfaro solicitó que los jueces le aplicaran la pena máxima, como también pidieron los abogados querellantes del estudio de Fernando Burlando, que representaban a la mamá de la víctima, María.

El crimen se produjo a las 7.30 de la mañana del miércoles 9 de agosto de 2023, cuando Morena caminaba para ir a la Escuela Primaria Nº 60 "Almafuerte", ubicada en Coronel Molinedo al 3200, en Villa Diamante. Los dos hombres la asaltaron, la nena cayó al asfalto y se golpeó la cabeza. Por el hecho, fue trasladada al Hospital Evita, pero falleció a los 20 minutos de haber llegado.

A los pocos días, la autopsia reveló que la niña murió producto de "un fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

Si bien Madariaga fue detenido después del crimen, Ortiz fue capturado al mes siguiente, en Punta Lara. "Lo teníamos acorralado en la 1-11-14, pero logró escapar rumbo a Punta Lara y allí pudimos localizarlo y detenerlo", dijo un jefe policial que participó de la investigación.

Las palabras del hombre que asistió a Morena tras el asalto

Carlos Rodríguez, el hombre que asistió a Morena, rompió el silencio en agosto pasado y dio detalles de los últimos minutos de la víctima. La nena le dijo que no podía respirar y cuando logró levantarla en brazos, pidió que la llevara con su mamá. Además, contó que ocurrió en la fatídica mañana del martes, cerca de las 7.30 de la mañana.

En una entrevista con Radio Con Vos, el hombre contó que vio a Morena parada en la puerta de un kiosco, a metros de la Escuela Almafuerte N° 60, a la que también asiste su hija. Mientras esperaba que el colegio abriera sus puertas, para dejar a la niña, vio cómo los delincuentes arrastraban a Morena. "No sabía si la querían secuestrar o qué, no la largaban, la arrastraron como media cuadra, pobrecita. La agarraron del brazo y ella iba arrastrando su cuerpo, sus piernas por la calle", describió.

El testigo agregó que escuchó el grito de un barrendero, quien quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona corriendo a los asaltantes, por lo que él fue a ver a la niña. "Yo la alzo y lo único que me dijo fue 'no puedo respirar', y se ve en el video que la agacho porque pensé que se quedó sin aire. Me alcanzó a decir que la lleve con la mamá. Ahí vuelve el barrendero, la agarra del brazo y la veo muy mal a Morena, cambió su color de piel, se puso muy pálida. Llegan unos profesores el colegio, la alzan y la lleva a la escuela", agregó.

Según el hombre, a la niña le hicieron las maniobras de RPC en el colegio pero afirmó que la ambulancia "tardó mucho, como 40 minutos" en llegar al lugar y que, tal vez, "si en el momento había una ambulancia o un móvil creo que se salvaba", aseveró.