¿Tenés Progresar y no te pagaron en septiembre? Esto tenés que hacer

Verificá que todos tus datos en el sistema estén actualizados correctamente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que varios titulares de las Becas Progresar no recibieron el pago correspondiente a septiembre. Si sos uno de los afectados, te explicamos detalladamente cómo realizar tu reclamo y los plazos que tenés que tener en cuenta para resolver esta situación.

¿Por qué no recibí mi pago de Becas Progresar?

El programa Progresar, que alcanza a más de un millón de estudiantes en todo el país, puede presentar demoras o suspensiones en los pagos por diversas razones:

Certificación académica presentada fuera de término

Cambios no declarados en la institución educativa o carrera

Ingresos familiares que superan el tope establecido

Errores en tus datos personales o bancarios

Paso a paso: Cómo realizar tu reclamo correctamente

Seguí estos pasos oficiales indicados por ANSES para gestionar tu reclamo:

1. Acceso a la plataforma digital

Ingresá al portal oficial de Progresar usando tus credenciales de Mi Argentina. Una vez adentro, dirigite a la sección de "reclamos" o "consultas".

2. Completá el formulario

Tenés que llenar el formulario con:

Tus datos personales completos y actualizados

Descripción detallada del problema

Documentación adjunta si corresponde a tu caso particular

3. Plazos fundamentales

Presentá tu reclamo dentro de los 15 días hábiles contados desde el inicio del cronograma de pagos del mes. Este plazo es crucial para que tu solicitud sea considerada.

4. Seguimiento del trámite

Conservá el número de trámite que te asignen, ya que es esencial para hacer el seguimiento de tu caso.

5. Verificación de datos

Aprovechá esta instancia para verificar y actualizar toda tu información:

Tus datos bancarios

Tu situación académica

Tu información personal

Recordá que contás con 15 días hábiles para presentar tu reclamo formal.

¿Qué hacer si el reclamo online no se resuelve?

Si después de hacer el reclamo por vía digital no obtenés una solución, ANSES recomienda:

Asistir personalmente a una oficina de ANSES

Llevar el formulario completado y todos los respaldos documentales

Presentar tu número de trámite para agilizar la gestión

Plazos de respuesta y canales alternativos

Una vez formalizado tu reclamo, ANSES cuenta con 10 días hábiles para contactarte y brindarte una respuesta. Además del canal digital, el organismo dispone de:

Atención presencial en sus oficinas

Canal general de denuncias y reclamos

Recomendaciones finales

Para evitar futuros inconvenientes con tu beca Progresar:

Mantené tus datos actualizados permanentemente

Respetá los plazos de certificación académica

Revisá periódicamente el estado de tu beneficio en la plataforma

Verificá que tu información bancaria sea correcta

El programa Becas Progresar tiene como objetivo garantizar la continuidad de tus trayectorias educativas a través de una ayuda económica mensual. Si enfrentás dificultades con el cobro, actuar con prontitud y seguir los canales oficiales es clave para resolver la situación favorablemente.

Recordá que siempre es recomendable acudir a fuentes oficiales para obtener información actualizada y evitar fraudes o procedimientos incorrectos.