Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), seguramente sabés que la ANSES retiene un 20% de cada pago mensual. Este dinero no se pierde, sino que se acumula para ser cobrado una vez al año al presentar un documento crucial: la Libreta AUH.
Para acceder a ese fondo acumulado y seguir percibiendo la Ayuda Escolar Anual, es fundamental realizar este trámite de manera correcta y oportuna. En esta guía completa, te explicamos todo lo que necesitás saber para cobrar el 20% retenido de tu AUH en 2025.
¿Qué es la Libreta AUH y por qué es tan importante?
La Libreta AUH es un documento anual que funciona como una declaración jurada. Su propósito es certificar que tu hijo o hija a cargo cumple con los controles de salud y asistencia escolar obligatorios que exige el programa.
¿Por qué es imprescindible presentarla?
Cobrar el 20% retenido: Es el requisito excluyente para que ANSES te libere el 20% del monto total de la asignación que se fue acumulando durante el año anterior.
Acceder a la Ayuda Escolar Anual: Sin la libreta presentada, no podrás recibir este beneficio adicional.
Mantener la asignación: Garantiza la continuidad de todos los beneficios asociados a la AUH.
Si no presentás la Libreta AUH, ese 20% retenido no se liquida, lo que significa una pérdida significativa en el ingreso total de la familia.
Este trámite es obligatorio para liberar el pago del complemento anual.
Guía paso a paso: cómo tramitar la libreta AUH 2025
ANSES ha simplificado el proceso, permitiendo que la mayor parte del trámite se realice de forma digital desde “mi ANSES” o mediante la app oficial. Solo un paso requiere presencialidad.
Ingresá a “mi ANSES”: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Consultá y generá la libreta: Dirigite a la sección “Hijos > Libreta AUH”. El sistema te mostrará el estado de cada niño a cargo. Si hay secciones pendientes, seleccioná la opción “GENERAR LIBRETA” para descargarla o enviártela por email.
Completala de forma física: Este es el único paso presencial.
Imprimí la libreta en una hoja, con buena calidad.
Llevá el formulario a la escuela de tu hijo para que certifiquen la asistencia y rendimiento escolar.
Llevá el formulario al centro de salud para que certifiquen los controles médicos y el calendario de vacunación al día.
Subila a la web: Una vez completada y firmada por las autoridades, tomale una foto clara.
Requisitos de la foto: Debe verse completa, sin arrugas, en un fondo plano y bien iluminada. El archivo debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.
Volvé a “mi ANSES”, entrá en “Hijos > Libreta AUH” y subí la imagen.
Una vez que la ANSES la apruebe, vas a poder cobrar el monto acumulado.
Montos actualizados de la AUH en noviembre 2025
Tras un aumento del 2,1% según el IPC, los valores de la AUH para noviembre de 2025 son los siguientes:
Asignación Universal por Hijo (AUH) total: $119.713,23 por menor.
Pago mensual (80%): $95.770,58 (este es el monto que recibís mes a mes).
Asignación por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 (se abona al 100%, sin retenciones).
El 20% restante que completa los $119.713,23 se liquida y abona una vez presentada y aprobada la Libreta AUH.