EN VIVO
ANSES

Libreta AUH 2025: cómo cobrar el 20% retenido de ANSES

Te explicamos el trámite clave para que puedas recibir el porcentaje acumulado del año anterior. Es un requisito obligatorio de ANSES.

30 de octubre, 2025 | 04.05

Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), seguramente sabés que la ANSES retiene un 20% de cada pago mensual. Este dinero no se pierde, sino que se acumula para ser cobrado una vez al año al presentar un documento crucial: la Libreta AUH.

Para acceder a ese fondo acumulado y seguir percibiendo la Ayuda Escolar Anual, es fundamental realizar este trámite de manera correcta y oportuna. En esta guía completa, te explicamos todo lo que necesitás saber para cobrar el 20% retenido de tu AUH en 2025.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es tan importante?

La Libreta AUH es un documento anual que funciona como una declaración jurada. Su propósito es certificar que tu hijo o hija a cargo cumple con los controles de salud y asistencia escolar obligatorios que exige el programa.

¿Por qué es imprescindible presentarla?

  • Cobrar el 20% retenido: Es el requisito excluyente para que ANSES te libere el 20% del monto total de la asignación que se fue acumulando durante el año anterior.

  • Acceder a la Ayuda Escolar Anual: Sin la libreta presentada, no podrás recibir este beneficio adicional.

  • Mantener la asignación: Garantiza la continuidad de todos los beneficios asociados a la AUH.

Si no presentás la Libreta AUH, ese 20% retenido no se liquida, lo que significa una pérdida significativa en el ingreso total de la familia.

MÁS INFO

Este trámite es obligatorio para liberar el pago del complemento anual.

Guía paso a paso: cómo tramitar la libreta AUH 2025

ANSES ha simplificado el proceso, permitiendo que la mayor parte del trámite se realice de forma digital desde “mi ANSES” o mediante la app oficial. Solo un paso requiere presencialidad.

  1. Ingresá a “mi ANSES”: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. Consultá y generá la libreta: Dirigite a la sección “Hijos > Libreta AUH”. El sistema te mostrará el estado de cada niño a cargo. Si hay secciones pendientes, seleccioná la opción “GENERAR LIBRETA” para descargarla o enviártela por email.

  3. Completala de forma física: Este es el único paso presencial.

    • Imprimí la libreta en una hoja, con buena calidad.

    • Llevá el formulario a la escuela de tu hijo para que certifiquen la asistencia y rendimiento escolar.

    • Llevá el formulario al centro de salud para que certifiquen los controles médicos y el calendario de vacunación al día.

  4. Subila a la web: Una vez completada y firmada por las autoridades, tomale una foto clara.

    • Requisitos de la foto: Debe verse completa, sin arrugas, en un fondo plano y bien iluminada. El archivo debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.

    • Volvé a “mi ANSES”, entrá en “Hijos > Libreta AUH” y subí la imagen.

Una vez que la ANSES la apruebe, vas a poder cobrar el monto acumulado.

MÁS INFO

Montos actualizados de la AUH en noviembre 2025

Tras un aumento del 2,1% según el IPC, los valores de la AUH para noviembre de 2025 son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) total: $119.713,23 por menor.

  • Pago mensual (80%): $95.770,58 (este es el monto que recibís mes a mes).

  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 (se abona al 100%, sin retenciones).

El 20% restante que completa los $119.713,23 se liquida y abona una vez presentada y aprobada la Libreta AUH.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas