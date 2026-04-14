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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

ANSES inició el calendario de pagos para abril según la terminación del DNI, a incluir jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

14 de abril, 2026 | 05.44

La  Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)  inicia el calendario  de abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.

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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy 

Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Mes a cobrar: abril  
- Documentos terminados en 2: 14/4  
- Documentos terminados en 3: 15/4  
- Documentos terminados en 4: 16/4  
- Documentos terminados en 5: 17/4  
- Documentos terminados en 6: 20/4  
- Documentos terminados en 7: 21/4  
- Documentos terminados en 8: 22/4  
- Documentos terminados en 9: 23/4  

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Mes a cobrar: abril  
- Documentos terminados en 0 y 1: 24/4  
- Documentos terminados en 2 y 3: 27/4  
- Documentos terminados en 4 y 5: 28/4  
- Documentos terminados en 6 y 7: 29/4  
- Documentos terminados en 8 y 9: 30/4  

Asignación Familiar por Hijo y AUH 

Mes a cobrar: abril      
- Documentos terminados en 2: 14/4  
- Documentos terminados en 3: 15/4  
- Documentos terminados en 4: 16/4  
- Documentos terminados en 5: 17/4  
- Documentos terminados en 6: 20/4  
- Documentos terminados en 7: 21/4  
- Documentos terminados en 8: 22/4  
- Documentos terminados en 9: 23/4  

Asignación por Embarazo  

Mes a cobrar: abril    
- Documentos terminados en 2: 14/4  
- Documentos terminados en 3: 15/4  
- Documentos terminados en 4: 16/4  
- Documentos terminados en 5: 17/4  
- Documentos terminados en 6: 20/4  
- Documentos terminados en 7: 21/4  
- Documentos terminados en 8: 22/4  
- Documentos terminados en 9: 23/4  

Asignación por Prenatal y Maternidad  

Mes a cobrar: abril  
- Documentos terminados en 0 y 1: 14/4  
- Documentos terminados en 2 y 3: 15/4  
- Documentos terminados en 4 y 5: 16/4  
- Documentos terminados en 6 y 7: 17/4  
- Documentos terminados en 8 y 9: 20/4  

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.  

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Mes a cobrar: abril  
- Todos los documentos, primera quincena: 13/4 al 12/5  
- Todos los documentos, segunda quincena: 23/4 al 12/5  

Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: abril  
- Documentos terminados en 4 y 5: 14/4  
- Documentos terminados en 6 y 7: 15/4  
- Documentos terminados en 8 y 9: 15/4  

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: abril  
- Todas las terminaciones de DNI: 10/4 al 12/5  

Desempleo Plan 1

Mes a cobrar: abril  
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/4  
- Documentos terminados en 2 y 3: 23/4  
- Documentos terminados en 4 y 5: 24/4  
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/4  
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/4  

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Asignación por Maternidad 

 La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

 

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