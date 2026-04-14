Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 2: 14/4
- Documentos terminados en 3: 15/4
- Documentos terminados en 4: 16/4
- Documentos terminados en 5: 17/4
- Documentos terminados en 6: 20/4
- Documentos terminados en 7: 21/4
- Documentos terminados en 8: 22/4
- Documentos terminados en 9: 23/4
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 0 y 1: 24/4
- Documentos terminados en 2 y 3: 27/4
- Documentos terminados en 4 y 5: 28/4
- Documentos terminados en 6 y 7: 29/4
- Documentos terminados en 8 y 9: 30/4
Asignación Familiar por Hijo y AUH
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 2: 14/4
- Documentos terminados en 3: 15/4
- Documentos terminados en 4: 16/4
- Documentos terminados en 5: 17/4
- Documentos terminados en 6: 20/4
- Documentos terminados en 7: 21/4
- Documentos terminados en 8: 22/4
- Documentos terminados en 9: 23/4
Asignación por Embarazo
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 2: 14/4
- Documentos terminados en 3: 15/4
- Documentos terminados en 4: 16/4
- Documentos terminados en 5: 17/4
- Documentos terminados en 6: 20/4
- Documentos terminados en 7: 21/4
- Documentos terminados en 8: 22/4
- Documentos terminados en 9: 23/4
Asignación por Prenatal y Maternidad
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 0 y 1: 14/4
- Documentos terminados en 2 y 3: 15/4
- Documentos terminados en 4 y 5: 16/4
- Documentos terminados en 6 y 7: 17/4
- Documentos terminados en 8 y 9: 20/4
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Mes a cobrar: abril
- Todos los documentos, primera quincena: 13/4 al 12/5
- Todos los documentos, segunda quincena: 23/4 al 12/5
Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 4 y 5: 14/4
- Documentos terminados en 6 y 7: 15/4
- Documentos terminados en 8 y 9: 15/4
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Mes a cobrar: abril
- Todas las terminaciones de DNI: 10/4 al 12/5
Desempleo Plan 1
Mes a cobrar: abril
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/4
- Documentos terminados en 2 y 3: 23/4
- Documentos terminados en 4 y 5: 24/4
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/4
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/4