Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 22 de octubre

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos para octubre 2025 y todos los beneficiarios ya pueden acceder, como es costumbre, a las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Este mes inicia con un aumento del 1,88%, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes contra la inflación. Durante la jornada de este miércoles 22 de octubre continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. En esta nota, enterate quién cobra hoy.

Por otro lado, como ocurre cada mes desde el inicio del gobierno de Javier Milei, cabe señalar que el incremente se debe a la actualización por inflación, así como establece la fórmula de movilidad. Esto quiere decir que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento.

Quiénes cobran ANSES este miércoles 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre



Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 8: 22 de octubre

DNI terminados en 9: 23 de octubre



Asignación por Maternidad y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre



Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre



Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre



Cuánto es el aumento de haberes para octubre 2025

ANSES publicó en el Boletín Oficial las resoluciones 317/2025 y 318/2025 que establecen los nuevos valores para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán a partir del mes de octubre de 2025. El ajuste confirmado es del 1,88%, siguiendo la fórmula de movilidad vigente que indexa los haberes contra la inflación.

Este incremento, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, impacta directamente en los bolsillos de millones de beneficiarios en todo el país, incluyendo jubilados, pensionados, titulares de la AUH y beneficiarios de asignaciones.