Bono ANSES $500.000: todo sobre el reintegro 100% con BNA y MODO

Necesitás tener tu sueldo en una cuenta del Banco Nación.

El gobierno de Javier Milei, a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), acaba de lanzar uno de los beneficios más esperados del año: un reintegro del 100% en compras con un tope de $500.000 dirigido exclusivamente a los empleados de ANSES. Esta medida, que forma parte del programa "Tu sueldo rinde más", busca generar un alivio inmediato en la economía de los trabajadores estatales y potenciar el uso de la billetera digital BNA+ MODO.

A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos fundamentales y cómo funciona el paso a paso para no quedarte fuera de este "Beneficio Sorpresa".

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $500.000?

El beneficio no es universal. Está estrictamente dirigido a un grupo específico:

Empleados de ANSES que perciban su haberes a través de una cuenta sueldo en el Banco Nación.

Requisitos clave para acceder al reintegro

Para ser acreedor de este importante reintegro, es imperativo cumplir con dos condiciones indispensables:

Cobrar el sueldo en el BNA: la acreditación de tu salario debe realizarse en una cuenta del Banco Nación. Pagar con BNA+ MODO y Visa: todas tus compras deben realizarse utilizando la aplicación BNA+ MODO y pagarse con una tarjeta de débito o crédito Visa asociada a tu cuenta del Banco Nación.

El reintegro se acreditará de manera automática sobre el monto de tus compras, acumulándose hasta alcanzar el límite máximo de $500.000 por persona.

El beneficio es exclusivo para los empleados de la ANSES.

¿Cómo funciona el beneficio?

El mecanismo es sencillo pero requiere de atención en los detalles:

Asegurate de que tu cuenta sueldo en el BNA esté activa y que tengas las tarjetas Visa asociadas. Descargá y configurá la aplicación BNA+ MODO en tu smartphone. Al realizar tus compras, elegí pagar escaneando el código QR con la app o utilizando tu tarjeta Visa física, asegurándote de que la transacción se procese a través de la billetera MODO. El reintegro se verá reflejado en tu cuenta en los días subsiguientes, abonándose sobre el total de tus consumos hasta completar los $500.000.

Beneficios adicionales para empleados de ANSES

Más allá de este reintegro excepcional, el Banco Nación consolida su paquete de beneficios para los trabajadores de ANSES, que incluye:

Préstamos personales e hipotecarios con tasas de interés preferenciales.

Cuentas remuneradas en pesos y dólares.

Adelantos de haberes con una tasa 100% bonificada.

El lanzamiento de este bono de $500.000 representa un impacto directo y significativo en el poder adquisitivo de los empleados de ANSES. Sin embargo, es crucial destacar que su acceso está supeditado al uso del ecosistema financiero del Banco Nación y su billetera digital, marcando una clara estrategia para fomentar la bancarización y el consumo a través de canales digitales oficiales.

Si cumplís con los requisitos, es una oportunidad para maximizar el rendimiento de tu sueldo en un contexto económico complejo.