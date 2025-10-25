AUH noviembre 2025: combo de ANSES supera los $750.000

El aumento de la AUH para noviembre ya tiene montos oficiales confirmados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre de 2025. Con este incremento, las familias que reúnan todos los beneficios pueden acceder a un combo social que supera los $750.000 este mes. Te contamos todos los detalles, montos exactos y los pasos clave para no dejar de cobrar ningún extra.

¿Cuánto aumenta la AUH en noviembre 2025?

El aumento del 2,1% para la AUH, establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ya tiene montos oficiales.

Nuevo valor total de la AUH por hijo: $119.713,23

Cobro mensual (80%): $95.770,58

20% retenido (Libreta AUH): $23.942,65

AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61 (se cobra el 100% mensual)

Este aumento beneficia a más de 4 millones de niños y niñas en todo el país.

El combo AUH noviembre 2025: cómo superar los $750.000

El monto récord no viene solo del aumento de la AUH, sino de la suma de cuatro beneficios complementarios que ANSES paga de forma conjunta o acumulativa.

1. AUH con el aumento del 2,1%

El pago base de la asignación. Para una familia con tres hijos, el cobro mensual de noviembre será de:

$95.770,58 x 3 = $287.311,74

No olvides presentar la libreta para cobrar el 20% retenido del año.

2. Tarjeta Alimentar noviembre 2025

Este complemento se acredita en la misma cuenta y sus montos para noviembre son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

3. Complemento Leche del Plan 1000 Días

Destinado a niños y niñas de hasta 3 años y embarazadas. Se mantiene en: $42.162 por mes, por cada niño menor de 3 años.

4. El pago clave: el 20% de la Libreta AUH 2025

Este es el extra más significativo. Es el reintegro anual del 20% retenido entre marzo 2024 y febrero 2025. Al presentar la libreta, se cobra de una sola vez:

Hijo en zona general: $188.069,40

Hijo con discapacidad: $612.401,00

Podés sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de manera automática.

Ejemplo práctico: familia que cobra más de $750.000

Imaginemos una familia con tres hijos, donde uno es menor de 3 años y presenta la Libreta AUH 2025 en noviembre:

AUH (3 hijos): $287.311,74

Tarjeta Alimentar (3+ hijos): $108.062

Complemento Leche (1 hijo): $42.162

Reintegro libreta (1 hijo, ejemplo): $188.069,40

Total estimado: $625.605,14

Con el reintegro de la libreta por más de un hijo o sumando el complemento leche para más niños, el total supera fácilmente los $750.000.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20%

Este trámite es obligatorio para liberar el pago retenido. El plazo vence el 31 de diciembre de 2025.

Descargá el formulario: ingresá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá y descargá el formulario Libreta PS.1.47. Completalo y sellalo: llevá el formulario al centro de salud y a la escuela para que lo completen, firmen y sellen. Subilo o presentalo: Digital: volvé a Mi Anses y subí el formulario escaneado o fotografiado.

Presencial: acercate a cualquier oficina de Anses sin turno previo.

Si no presentás la libreta, perdés el derecho a cobrar más de $180.000 acumulados por hijo.