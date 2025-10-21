SUAF de ANSES: cuánto aumenta en noviembre 2025

Cuánto se cobra de SUAF con aumento.

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de la ANSES recibirán en noviembre un aumento del 2,08%, correspondiente a la actualización mensual que se aplica según la evolución de la inflación.

El ajuste responde al índice de precios de septiembre (2,1%), que sirve de referencia para el cálculo de las prestaciones sociales que se actualizan mes a mes. De esta manera, las asignaciones familiares reflejan la variación de los precios con dos decimales, lo que garantiza una actualización más precisa de los montos.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en noviembre

El valor de las asignaciones depende del nivel de ingresos del grupo familiar (IGF), que se determina sumando los ingresos de todos los integrantes del hogar. Además, ningún miembro puede superar el tope individual establecido por la ANSES, ya que en ese caso el grupo completo queda excluido del cobro.

Con el nuevo reajuste del 2,08%, así quedan los montos vigentes a partir de noviembre de 2025:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $891.041: $59.836,04

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.845,72

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

IGF desde $1.306.800,01: $86.993,49

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $69.747,31

Adopción: $417.068,07

Matrimonio: $104.441,33

Asignación Prenatal

IGF hasta $891.041: $59.836,04

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18

Cómo consultar el cobro del SUAF

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar de pago ingresando al sitio oficial de ANSES. Para hacerlo, deben:

Acceder a la sección “Consulta de pagos”. Ingresar el número de CUIL o beneficio. Hacer clic en “Consulta”.

El sistema informará automáticamente la fecha exacta de cobro, así como el último día disponible para retirar la prestación.

Con este aumento, las asignaciones familiares del SUAF continúan ajustándose mensualmente, en línea con la inflación, para acompañar la evolución del costo de vida y sostener el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Cómo se calcula el Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

El parámetro utilizado por ANSES para determinar quiénes pueden acceder al SUAF es el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este indicador contempla la suma de todos los ingresos mensuales de los integrantes mayores de edad del hogar, incluyendo:

Remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por los empleadores ante AFIP, excluyendo horas extras, aguinaldo y plus por zona desfavorable.

Prestaciones por Maternidad o Maternidad Down.

Rentas de referencia para trabajadores monotributistas, autónomos y personal de casas particulares.

Haberes de jubilaciones y pensiones.

Prestaciones por desempleo.

Planes sociales y beneficios contributivos o no contributivos.

La suma de todos estos conceptos define en qué rango se ubica el grupo familiar y, en consecuencia, si conserva o pierde el derecho a cobrar las asignaciones del SUAF.