El pago único de ANSES te ayuda con los gastos de tu bebé.

¿Tuviste un hijo y necesitás un apoyo económico? ANSES ofrece un pago único de $67.062 para ayudarte en los primeros meses de vida del bebé. Te contamos todo lo que tenés que saber para acceder a este beneficio y aliviar tu economía familiar.

¿Qué es el pago único por nacimiento?

La Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento es un beneficio extraordinario de ANSES que se abona una sola vez. A diferencia de la AUH que es mensual, este refuerzo está pensado específicamente para cubrir los gastos iniciales que implica la llegada de un nuevo integrante a la familia.

¿Quiénes pueden cobrar el beneficio?

Pueden acceder al pago los trabajadores en relación de dependencia, titulares de la AUH, AUE o SUAF, beneficiarios de prestación por desempleo y pensionados. El requisito principal es que el bebé tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite, y que los ingresos familiares no superen los topes establecidos por ANSES.

Documentación requerida

Para solicitar el pago necesitás: DNI del bebé, DNI de los padres, partida de nacimiento original y clave de la seguridad social. Todos los documentos deben estar actualizados y vigentes. ANSES verifica automáticamente los datos en su sistema, por lo que es fundamental que toda la información esté correctamente cargada.

Cómo hacer el trámite online

El trámite es rápido y sencillo por Mi ANSES:

Ingresá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Seleccioná "Pago único por nacimiento" Completá los datos solicitados Subí la documentación digitalizada Enviá la solicitud y aguardá la confirmación

Trámite presencial

Si preferís la atención personalizada, podés sacar turno online para cualquier oficina de ANSES. Llevá los documentos originales y sus copias. Un agente te asistirá durante todo el proceso de carga de la solicitud.

Plazos y forma de cobro

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita en 30 a 60 días hábiles directamente en la cuenta bancaria que tenés registrada en ANSES. Es importante verificar que tus datos bancarios estén actualizados en el sistema para evitar demoras en el cobro.

Los primeros meses de un bebé conllevan gastos significativos en pañales, leche, medicamentos y controles médicos. Este pago único de ANSES busca aliviar la presión económica familiar durante esta etapa tan especial, especialmente en el contexto económico actual.

Otros pagos únicos disponibles

ANSES también ofrece pagos únicos por matrimonio ($100.441) y por adopción ($401.075). Todos estos beneficios se actualizan trimestralmente según la Ley de Movilidad Previsional y están sujetos a los mismos requisitos de ingresos familiares.