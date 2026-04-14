ANSES habilitó la Libreta AUH 2026: cómo hacer el trámite y cuándo se cobra el extra

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden presentar la Libreta correspondiente al 2026, un trámite obligatorio que cada año exige la acreditación de los controles de salud, la vacunación y educación de niños, niñas y adolescentes. Esta gestión de la ANSES es fundamental para acceder al cobro del 20% acumulado durante el 2025 y a otros beneficios sociales.

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recordaron que la presentación de la Libreta AUH puede realizarse de manera digital a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación oficial. También aclararon que el formulario generado desde ese sistema es el único válido para completar el trámite.

El requisito obligatorio para acceder a los beneficios de ANSES

La Libreta AUH funciona como un documento imprescindible en el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos de los menores de edad. Su presentación no solo es obligatoria, sino que además habilita el cobro del porcentaje retenido mensualmente durante el año anterior.

Ese monto equivale al 20% de la asignación que se acumula y se paga una vez que se acredita la información requerida. A su vez, permite acceder a la Ayuda Escolar Anual, un ingreso adicional destinado a acompañar los gastos educativos.

Las autoridades remarcaron que la fecha límite para completar el trámite es el 31 de diciembre, por lo que recomiendan no dejarlo para último momento y verificar con anticipación que todos los datos estén correctamente cargados.

Libreta AUH: cómo hacer el trámite paso a paso

Para presentar la Libreta AUH, los beneficiarios deben ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí, en la sección “Hijos > Libreta AUH”, podrán consultar la información registrada y verificar si está completa.

En caso de faltar datos, el sistema permite generar el formulario para imprimirlo y llevarlo a la escuela o al centro de salud, donde deberá ser completado y firmado por las autoridades correspondientes.

Una vez finalizado, se debe tomar una foto del documento en buenas condiciones (sobre una superficie plana, bien iluminada y con las esquinas visibles) y subirla nuevamente a la plataforma. El proceso concluye cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma la correcta presentación.

Para quienes no puedan realizar el trámite de manera digital, ANSES informó que también es posible hacerlo de forma presencial, sin turno previo, en cualquiera de sus oficinas o en los operativos territoriales del organismo.