La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos para septiembre. Jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales se abonarán según el número de finalización del DNI de cada beneficiario. A continuación, repasamos todas las fechas clave para que sepas con claridad cuándo vas a cobrar.

Pensiones No Contributivas: del 8 al 12 de septiembre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras en pagarse. Los pagos comienzan el lunes 8 de septiembre y se organizan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: pago extendido

Quienes cobren asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas, van a recibir el pago entre el lunes 8 de septiembre y el viernes 10 de octubre. En este caso, no importa la terminación del DNI, ya que el período de cobro está unificado para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior al mínimo cobrarán en la cuarta semana de septiembre. El cronograma está dividido de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Recordá que este calendario solo aplica para quienes superan el monto mínimo mensual establecido por ANSES.

El bono de refuerzo no aplica a todas las prestaciones sociales.

Prestación por Desempleo – Plan 1: cobro por DNI

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo correspondiente al Plan 1 también cobrarán según el último número del DNI. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Este plan contempla pagos escalonados para evitar acumulaciones y facilitar la organización.

Prestación por Desempleo – Plan 2: período único

Quienes se encuentren incluidos en el Plan 2 de la Prestación por Desempleo podrán cobrar su beneficio sin importar la terminación del DNI. El cobro se habilita entre el miércoles 3 de septiembre y el viernes 10 de octubre.

Es importante destacar que este plan cuenta con un período más amplio para percibir el dinero, dándole mayor flexibilidad al beneficiario.

Recomendaciones para quienes cobran por ANSES

Recordá siempre revisar las fechas con anticipación y tener en cuenta los días hábiles bancarios. Si cobrás por banco, podés hacerlo a través del cajero automático con tu tarjeta de débito. Si tenés dudas, podés consultar directamente en la web oficial de ANSES con tu CUIL.

También es útil estar atento a posibles actualizaciones en las fechas, ya que pueden modificarse en caso de feriados o reprogramaciones por parte del organismo.