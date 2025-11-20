Los montos no tuvieron aumento y se mantienen fijos este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con su cronograma de pagos para noviembre 2025, y miles de familias argentinas esperan el depósito de la Tarjeta Alimentar. Esta prestación clave, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, mantiene sus montos sin cambios este mes. En esta guía completa, te contamos cuánto te corresponde cobrar, quiénes la reciben y el calendario restante de pagos para que estés informado.

¿Cuánto cobro por la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025?

A diferencia de otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), los montos de la Tarjeta Alimentar no reciben actualización en noviembre. Los valores se mantienen fijos y se asignan de la siguiente manera, según la cantidad de hijos a cargo:

$52.250 : Para familias con un hijo a cargo o para mujeres embarazadas a partir del tercer mes.

$81.936 : Para familias con dos hijos a cargo.

$108.062: Para familias con tres o más hijos a cargo.

El depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal (como la AUH), por lo que los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar automáticamente?

La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se asigna de forma automática a los grupos vulnerables que cumplen con los requisitos. El sistema de ANSES la otorga sin necesidad de inscripción a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Titulares de la AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

El objetivo principal de esta política social es fortalecer la seguridad alimentaria de los sectores más necesitados, asegurando que los niños, niñas y las personas gestantes tengan acceso a una nutrición adecuada.

El pago es automático si ya cobrás la AUH o la AUE.

Calendario de cobro: fechas restantes para noviembre 2025

El calendario de pagos de ANSES ya se encuentra en desarrollo. Si aún no has cobrado, presta atención a las fechas restantes. Los depósitos de la AUH (y por consiguiente, de la Tarjeta Alimentar) se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Fechas de cobro restantes para la AUH y Tarjeta Alimentar:

DNI terminados en 8: Jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: Martes 25 de noviembre.

Es fundamental recordar que, en el caso de la AUH, se cobra mensualmente el 80% del monto total. El 20% restante se acumula y se abona una vez al año tras la presentación y aprobación de la Libreta de la AUH, donde se acredita la escolaridad y los controles de salud de los hijos.

Mantente atento a las cuentas oficiales de ANSES para cualquier actualización o novedad sobre los pagos y las prestaciones sociales.