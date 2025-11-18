El calendario de pagos ya estaba previsto para el fin de semana largo.

Si estás pendiente de los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es importante que sepas que el feriado XL del 21 y 24 de noviembre no modificará el cronograma establecido para este mes. El organismo ya había previsto este fin de semana largo al armar el calendario, por lo que los cobros mantienen sus fechas originales sin adelantos.

Por qué el feriado no cambia tu fecha de cobro

El calendario de pagos de ANSES para noviembre se diseñó teniendo en cuenta que el viernes 21 y lunes 24 serán días no laborables para el sector público. Por este motivo, esas fechas directamente no fueron incluidas en el cronograma de desembolsos. Esto significa que no tenés que preocuparte por suspensiones o adelantos de pagos.

Fechas clave para que no te pierdas ningún pago

Si cobrás una jubilación o pensión que supera el haber mínimo, tus pagos se concentran en la última semana del mes. Las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera según tu documento:

DNI terminado en 0 y 1: cobran el 20 de noviembre

DNI terminado en 2 y 3: cobran el 25 de noviembre

DNI terminado en 4 y 5: cobran el 26 de noviembre

DNI terminado en 6 y 7: cobran el 27 de noviembre

DNI terminado en 8 y 9: cobran el 28 de noviembre

Para las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 ya tienen su pago programado para el 20 de noviembre.

Asignaciones Familiares: cuándo y cómo cobrás

Las asignaciones como la AUH y la Asignación Familiar por Hijo mantienen su cronograma habitual. Los beneficiarios con DNI terminado en 8 cobran el 20 de noviembre, mientras que quienes tienen documento finalizado en 9 lo harán el 25 de noviembre. La Asignación por Embarazo sigue el mismo calendario.

Para los pagos únicos como los de Matrimonio, Nacimiento o Adopción, el período de cobro se extiende desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI. Lo mismo aplica para la Asignación por Maternidad, que puede cobrarse en cualquier día hábil dentro de ese mismo rango de fechas.

Los cobros no se suspenden ni se adelantan por los feriados nacionales.

Qué tenés que recordar para cobrar tranquilo

El calendario de ANSES está planificado para que los feriados no te geeren inconvenientes al momento de cobrar. Podés organizar tu mes sabiendo que los días no laborables no afectarán tus haberes. Siempre es recomendable consultar el calendario oficial en la página web de ANSES o acercarte a las sucursales para evacuar cualquier duda sobre tus beneficios.

Recordá que estos pagos incluyen el aumento del 2,8% correspondiente al índice de inflación de septiembre, que ya está siendo aplicado en todos los haberes. Así podés planificar tus finanzas personales con toda la información necesaria para el cierre del mes.