ANSES suspenderá la pensión por discapacidad si superás este monto

El límite de ingresos se calcula sobre los ingresos individuales del beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece un tope de ingresos para quienes cobran la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad. De acuerdo con la Ley 27.793, las personas que perciban más de dos salarios mínimos, vitales y móviles podrán sufrir la suspensión de la prestación. El límite contempla los ingresos individuales y también alcanza a quienes trabajan en relación de dependencia o están inscriptos en regímenes laborales.

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¿Cuál es el ingreso máximo para cobrar la pensión por discapacidad?

En octubre, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se ubica en $391.200 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Por este motivo, el ingreso máximo de referencia para mantener la pensión equivale a $782.400 mensuales, es decir, el doble del salario mínimo vigente.

Sin embargo, el monto de referencia cambiará a partir de noviembre. Según los valores establecidos para ese mes, el SMVM ascenderá a $398.800, por lo que el límite de dos salarios mínimos llegará a $797.600 mensuales.

Este cálculo se realiza sobre los ingresos de la persona beneficiaria y no sobre la suma de los ingresos de todo su grupo familiar. Por eso, para evaluar si corresponde mantener la prestación, es necesario considerar cuánto percibe individualmente quien cobra la pensión.

Qué sucede si superás el límite de ingresos

La Ley 27.793 contempla la posibilidad de compatibilizar la Pensión No Contributiva por Discapacidad con un empleo formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado. No obstante, esta compatibilidad está condicionada al cumplimiento del tope de ingresos previsto por la normativa.

Si la persona supera el equivalente a dos salarios mínimos, la prestación queda suspendida mientras se mantenga esa situación. De esta manera, contar con un trabajo registrado no implica necesariamente perder el beneficio de forma definitiva, aunque sí puede generar una interrupción del pago cuando se excede el límite establecido.

La normativa también prevé una alternativa para quienes dejan de superar ese monto. Si termina el vínculo laboral o los ingresos vuelven a ubicarse por debajo del tope, la persona puede solicitar la rehabilitación inmediata de la pensión.

Cuáles son los requisitos para acceder a la PNC por Discapacidad

Además de respetar el límite de ingresos, quienes quieran solicitar esta prestación deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la Ley 27.793. Entre ellas, se encuentra contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditar la identidad, la edad y la nacionalidad.

En cuanto a la nacionalidad, pueden solicitar el beneficio las personas argentinas nativas, por opción o naturalizadas. En el caso de las personas extranjeras, se exige acreditar cinco años de residencia legal continuada en Argentina antes de iniciar el trámite.

Superar el tope puede provocar la suspensión temporal de la prestación.

Otro requisito es no estar amparado por un régimen previsional ni percibir un retiro permanente o una pensión contributiva o no contributiva. Asimismo, los ingresos económicos netos no deben ser iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Por último, la solicitud está sujeta a una evaluación socioeconómica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Si la persona solicitante es propietaria de una vivienda, debe acreditar que se trata de su única vivienda familiar.

Qué tener en cuenta antes de solicitar o mantener la pensión

Quienes reciben la PNC por Discapacidad y tienen ingresos laborales deben prestar atención a los cambios mensuales del salario mínimo, ya que ese valor determina el límite previsto por la ley.

También es importante considerar que superar el tope puede ocasionar una suspensión temporal, mientras que volver a cumplir las condiciones permite solicitar la rehabilitación del beneficio.