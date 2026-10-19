La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en octubre un complemento de $59.063 destinado a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días, una ayuda mensual para acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

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El beneficio se acredita automáticamente a quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de inscribirse ni presentar una solicitud específica. Para saber si te corresponde cobrarlo, podés consultar el detalle de tus prestaciones desde Mi ANSES.

ANSES: quiénes pueden cobrar el Complemento Leche en octubre

El adicional está dirigido a dos grupos de beneficiarios: las personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social y los titulares de la AUH por hijos de hasta 3 años inclusive.

En octubre, el importe informado para este beneficio es de $59.063 mensuales por cada beneficiario que reúna las condiciones establecidas. A diferencia de la AUH, el Complemento Leche se paga sin la retención del 20% que se aplica a esa asignación.

Además, este apoyo alimentario es compatible con otras prestaciones que correspondan al grupo familiar, como la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, cobrar la AUH no garantiza por sí solo el acceso al complemento: es necesario cumplir con los requisitos específicos del Plan 1000 Días.

Las familias con hijos mayores de 3 años no reciben este adicional por esos niños, aunque pueden continuar cobrando la AUH si cumplen las condiciones generales del programa.

¿Hay que hacer un trámite para cobrar los $59.063?

La ANSES identifica a las personas que reúnen los requisitos a partir de la información disponible en sus registros y liquida el complemento junto con la prestación correspondiente. Por lo tanto, no hace falta completar un formulario especial ni solicitar un turno para incorporarse al beneficio.

De todos modos, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares. Si hubo cambios en la composición del hogar, en la información de los hijos o en la situación de embarazo, conviene revisar los datos registrados ante el organismo y realizar las modificaciones necesarias por los canales habilitados.

Si el dinero no aparece acreditado, primero hay que comprobar si se cumplen las condiciones de edad y prestación. Si corresponde cobrarlo y el complemento sigue sin figurar, se recomienda consultar a ANSES para conocer el motivo.

El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta tres años.

Cómo consultar si cobrás el Complemento Leche en Mi ANSES

Para verificar la liquidación de octubre, ingresá a Mi ANSES desde el sitio oficial del organismo o mediante su aplicación móvil. Vas a necesitar tu número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, seguí estos pasos:

Ingresá a la sección “Hijos”. Seleccioná “Mis Asignaciones”. Elegí el período correspondiente a octubre de 2026. Buscá el concepto “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días”. Revisá si figura el importe liquidado.

Desde esa pantalla también podés consultar otros conceptos incluidos en el pago mensual y verificar posibles descuentos asociados a tus asignaciones. Si el complemento no aparece, comprobá que hayas seleccionado el período correcto y que tus datos familiares estén actualizados. Si la situación sigue sin resolverse, recurrí a los canales oficiales de ANSES para consultar tu caso.