Asignación por Hijo con discapacidad de ANSES con aumento en octubre 2026: de cuánto es

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad de ANSES aumentó un 1,66% en octubre de 2026 y alcanzó los $254.943 por hijo para los beneficiarios comprendidos en el primer rango de ingresos.

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El incremento forma parte de la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con el mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024. La medida también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, cuyo monto general se elevó a $509.863.

Cuánto se cobra de asignación ANSES

Cuánto se cobra por la Asignación por Hijo con Discapacidad en octubre 2026

Con el aumento del 1,66%, los nuevos valores de las asignaciones familiares y universales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Prestación Monto de octubre Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad $254.943 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $509.863 Asignación Familiar por Hijo $78.304 Asignación Universal por Hijo (AUH) $156.588

Los valores corresponden a cada hijo. En el caso de las asignaciones familiares, los importes informados corresponden al primer rango de ingresos. Por su parte, los montos de la AUH representan el 100% del valor general de la prestación, por lo que no necesariamente coinciden con el importe depositado mensualmente.

Cuál es la diferencia entre la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y la AUH con Discapacidad

Aunque ambas prestaciones están destinadas a familias con hijos con discapacidad, se trata de beneficios diferentes dentro del sistema de asignaciones de ANSES. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad forma parte del régimen de asignaciones familiares, cuyos importes dependen del rango de ingresos correspondiente.

En cambio, la AUH con Discapacidad pertenece al sistema de asignaciones universales. Esta diferencia explica por qué los montos publicados para octubre no son iguales.

ANSES: Asignación en octubre

Por qué aumentaron las asignaciones de ANSES en octubre

La actualización del 1,66% responde a la fórmula de movilidad vigente desde el Decreto 274/2024. Este mecanismo establece aumentos mensuales para las jubilaciones, pensiones y asignaciones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

De esta manera, los valores correspondientes a octubre se ajustaron según la evolución de los precios registrada en agosto. El incremento también alcanzó a las prestaciones previsionales. La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 y, con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascendió a $505.748,51.

Cómo consultar cuándo se cobra la Asignación por Hijo con Discapacidad

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el medio de cobro de su asignación a través de la plataforma oficial de ANSES. Para realizar la consulta, deben:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Consultar la información correspondiente a sus asignaciones. Verificar la fecha y el medio de cobro registrados.

El organismo permite consultar estos datos de manera digital, sin necesidad de concurrir a una oficina de atención presencial.