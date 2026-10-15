De cuánto es la jubilación mínima y máxima de ANSES en octubre 2026: esto cobran

El monto que cobran las jubilaciones en octubre

La jubilación mínima de ANSES es de $435.748,51 en octubre de 2026, mientras que el haber máximo alcanza los $2.932.174,85. Con el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que cobran la mínima reciben un total de $505.748,51, antes de los descuentos que correspondan.

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Los nuevos valores responden al aumento previsional del 1,66%, calculado a partir de la inflación de agosto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actualización alcanza a jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

El incremento mensual modifica los haberes del sistema previsional, aunque el monto final que recibe cada beneficiario depende de su prestación y de si le corresponde el refuerzo extraordinario. Los valores de octubre son los siguientes:

Prestación Haber mensual Jubilación mínima $435.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,85 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $348.598,81 Pensión No Contributiva por invalidez o vejez $305.023,96 Pensión para madres de siete hijos $435.748,51

El bono de $70.000 se destina a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Los jubilados que cobran el haber máximo no reciben este adicional. Para los beneficiarios cuyos haberes superan la mínima, pero se encuentran por debajo del límite establecido para recibir el refuerzo, el bono se abona de manera proporcional.

Jubilaciones ANSES: el monto que se cobra

Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobra con el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario se acredita junto con el haber mensual y no se incorpora al monto básico de la jubilación. Con su aplicación, los ingresos brutos de octubre quedan de la siguiente manera:

Prestación Total con bono Jubilación mínima $505.748,51 PUAM $418.598,81 PNC por invalidez o vejez $375.023,96 PNC para madres de siete hijos $505.748,51

El adicional permanece en $70.000, por lo que no aumenta en la misma proporción que los haberes previsionales. Además, al no formar parte del haber jubilatorio, tampoco se incorpora a la base de cálculo del aguinaldo.

Por qué aumentaron las jubilaciones de ANSES en octubre

El aumento previsional se determina mediante la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. En agosto, el IPC informado por el INDEC fue del 1,7%. El ajuste aplicado a los haberes de octubre es del 1,66%, de acuerdo con el cálculo correspondiente.

Durante los primeros ocho meses de 2026, la inflación acumuló un 21,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%. La actualización también impacta sobre las asignaciones sociales. En octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $156.588, mientras que la AUH por Discapacidad alcanza los $509.863.

Cuánto aumentan las jubilaciones en octubre

ANSES: calendario de pagos de octubre 2026 para jubilados y pensionados

El organismo organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto de la prestación. El cronograma contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)