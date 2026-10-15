ANSES: de cuánto sería el aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% en noviembre de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara la inflación de septiembre 2026. Con esta actualización, la jubilación mínima pasaría a $444.027,73, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzaría los $159.562,17.

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El incremento se calcula sobre los haberes vigentes en octubre y responde al mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

Aunque el porcentaje de aumento ya está determinado, los nuevos importes todavía deben ser oficializados por ANSES mediante una resolución. Por lo tanto, las cifras correspondientes a noviembre son estimaciones sujetas a confirmación.

De cuánto es el aumento de ANSES en noviembre 2026

El INDEC informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. De esta manera, el IPC acumuló un incremento del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y una variación interanual del 33,4%. Este indicador determina la actualización de las prestaciones previsionales que se abonarán en noviembre.

El ajuste alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Haberes de los jubilados en septiembre

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en noviembre

Con la aplicación del incremento del 1,9%, los haberes previsionales registrarían los siguientes valores:

Prestación Haber estimado en noviembre Jubilación mínima $444.027,73 Jubilación máxima $2.987.886,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.222,19 PNC por invalidez o vejez $310.819,41 PNC para madres de siete hijos o más $444.027,73

Los importes corresponden a los haberes mensuales sin considerar eventuales bonos extraordinarios ni los descuentos que pudieran aplicarse. La actualización también alcanza a las distintas prestaciones previsionales comprendidas en el régimen de movilidad.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en noviembre

Una de las principales dudas entre los beneficiarios es si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 que se abona a quienes perciben los haberes más bajos. Hasta el momento, la continuidad del refuerzo para noviembre no está confirmada y depende de una nueva disposición oficial.

En caso de que se mantenga el mismo importe, un jubilado que cobra la mínima podría recibir un ingreso total de $514.027,73, compuesto por el haber actualizado y el adicional.

Sin embargo, esa cifra es condicional y no constituye un monto de pago confirmado. El bono no se incorpora al haber previsional ni forma parte de la base utilizada para calcular los aumentos mensuales. Se trata de un refuerzo que el Gobierno establece por separado.

Cuánto cobran los jubilados tras el dato de inflación

AUH de ANSES: cuánto aumentaría en noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo también recibirá el incremento del 1,9%. En octubre, el monto general de la prestación es de $156.588 por hijo. Con la actualización prevista, el valor bruto pasaría a $159.562,17.

No obstante, ANSES deposita mensualmente el 80% de la asignación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente mediante la acreditación de los controles correspondientes.

La distribución estimada para noviembre sería:

Concepto Monto estimado AUH por hijo $159.562,17 Pago mensual del 80% $127.649,74 Retención del 20% $31.912,43

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto bruto rondaría los $519.500, tomando como referencia el haber de octubre de $509.863. Estos valores deberán ser confirmados mediante la publicación de la escala oficial.