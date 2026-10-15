De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2026 tras el aumento por IPC

La jubilación mínima de ANSES aumentará a $444.158,46 en noviembre de 2026, tras la actualización del 1,93% vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total alcanzará los $514.158,46, mientras que el monto estimado de bolsillo será de $500.833,70, después del descuento correspondiente a PAMI.

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El incremento surge del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes previsionales según la inflación registrada dos meses antes. Aunque el INDEC informó una inflación de septiembre del 1,9%, el cálculo previsional toma la variación con mayor precisión decimal, lo que lleva el porcentaje de actualización al 1,93%, según los valores difundidos.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en noviembre 2026

La jubilación mínima pasará de $435.748,51 en octubre a un haber estimado de $444.158,46 en noviembre. Para quienes perciben el haber mínimo, el ingreso final dependerá de la continuidad del refuerzo extraordinario y de los descuentos aplicables.

Los valores previstos son los siguientes:

Concepto Monto Jubilación mínima de noviembre $444.158,46 Bono extraordinario, si se confirma $70.000 Total bruto con bono $514.158,46 Descuento de PAMI (3%) -$13.324,75 Total neto estimado $500.833,71

El monto de bolsillo puede variar si el beneficiario tiene otras deducciones sobre su haber. Los importes corresponden a estimaciones basadas en la actualización prevista para noviembre y deberán verificarse con la liquidación oficial de ANSES.

El aporte a la obra social PAMI representa el 3% del haber previsional mínimo y se calcula sobre los conceptos sujetos a descuento. En cambio, el bono extraordinario no forma parte de la base utilizada para determinar esa retención. Por ese motivo, el descuento estimado de noviembre será de $13.324,75 para quienes cobran la jubilación mínima. La diferencia entre el ingreso bruto y el monto efectivamente depositado responde a esta deducción, aunque pueden existir otros descuentos particulares.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

La continuidad del refuerzo extraordinario dependerá de una nueva disposición del Gobierno que confirme su pago durante noviembre.

A diferencia del aumento por movilidad, el bono no se incorpora al haber jubilatorio ni se actualiza automáticamente por inflación. El adicional permanece en $70.000 desde marzo de 2024, por lo que su mantenimiento sin cambios reduce el incremento porcentual del ingreso total respecto de la suba aplicada al haber básico.

Si el Gobierno no confirma su continuidad, los beneficiarios cobrarán el haber previsional actualizado, sujeto a los descuentos correspondientes.

Jubilados de noviembre

Por qué la jubilación mínima aumenta un 1,93% en noviembre

El sistema de movilidad previsional establece actualizaciones mensuales basadas en la evolución del IPC nacional. El índice de septiembre, publicado por el INDEC en octubre, es el que se utiliza para determinar los haberes correspondientes a noviembre.

Según la información difundida, el porcentaje técnico aplicado al cálculo será del 1,93%, ligeramente superior al 1,9% informado como variación general redondeada. Este mecanismo también alcanza a otras jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en noviembre 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Sin embargo, las fechas de noviembre podrían requerir modificaciones respecto del cronograma anual establecido por la Resolución 349/2025.

De acuerdo con la información difundida, el organismo deberá contemplar los feriados y días no laborables extraordinarios previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina, que podrían afectar la actividad bancaria. Por ese motivo, los titulares deberán consultar las fechas definitivas antes de concurrir a cobrar.

Haberes de jubilados de la mínima con aumento

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle de su liquidación mensual a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma podrán consultar el haber correspondiente a noviembre, los descuentos aplicados, los adicionales que se hayan confirmado y la fecha de acreditación según su DNI.