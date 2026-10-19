Aguinaldo de ANSES: cuándo cobran los jubilados en diciembre

Las fechas de cobro varían según el haber y la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán la segunda cuota del aguinaldo en diciembre, junto con sus haberes mensuales. El calendario oficial establece las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y distingue entre quienes perciben la jubilación mínima, quienes superan ese haber y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

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El cronograma fue aprobado mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial. En su Anexo XII, la normativa detalla las fechas previstas para el último mes del año, con pagos que comenzarán el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 23.

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026

Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán el medio aguinaldo de acuerdo con un calendario organizado por terminación del DNI. Según las fechas establecidas, los primeros pagos comenzarán el miércoles 9 de diciembre y continuarán durante los días hábiles siguientes.

El cronograma para los jubilados del primer intervalo es el siguiente:

DNI terminado en 0: 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: 14 de diciembre.

DNI terminado en 4, 5 y 6: 15 de diciembre.

DNI terminado en 7, 8 y 9: 16 de diciembre.

Los jubilados que superan el haber mínimo cobrarán el aguinaldo entre el 17 y el 23 de diciembre. En este grupo, las fechas también dependen de los últimos números del documento.

DNI terminado en 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI terminado en 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI terminado en 4 y 5: 21 de diciembre.

DNI terminado en 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI terminado en 8 y 9: 23 de diciembre.

Cuándo cobran el aguinaldo los titulares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también recibirán el medio aguinaldo durante diciembre, de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES. En este caso, los pagos se concentrarán en los primeros días del calendario.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminado en 0 y 1: 9 de diciembre.

DNI terminado en 2 y 3: 10 de diciembre.

DNI terminado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 11 de diciembre.

De esta manera, los titulares de PNC tendrán sus pagos programados entre el 9 y el 11 de diciembre. Para conocer cuándo corresponde cobrar, es importante identificar la prestación que se percibe y verificar la terminación del DNI.

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto del semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados en diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año. Por eso, el importe definitivo para los jubilados y pensionados se conocerá una vez que se determine el aumento correspondiente a diciembre.

Como los haberes previsionales se actualizan mensualmente, el monto del medio aguinaldo puede variar según la prestación que cobre cada beneficiario y los valores vigentes durante el semestre.

Por otra parte, el bono extraordinario de hasta $70.000 no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Esto significa que ese refuerzo no se suma al haber utilizado como referencia para determinar la segunda cuota del SAC.