ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y asignaciones en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante el noveno mes del año, las prestaciones tendrán una actualización del 2,1%, mientras que quienes reciben la jubilación mínima seguirán contando con un bono extraordinario de hasta $70.000.

El aumento se aplicará en línea con el último dato de inflación difundido. De esta manera, la jubilación mínima quedará en $428.633,20 y, con el bono, el ingreso total alcanzará los $498.633,20. En el otro extremo, el haber máximo llegará a $2.884.296.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados

Además de los haberes jubilatorios, también se actualizarán otros beneficios. La PUAM quedará en $342.872,97, mientras que las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $300.013,85. En tanto, la pensión para madres de siete hijos será de $428.591,22 durante septiembre.

El calendario se organiza según la terminación del DNI y contempla fechas diferentes de acuerdo con el tipo de prestación y el monto recibido. Por eso, para saber cuándo vas a cobrar, es necesario identificar primero qué beneficio percibís.

Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo se pagarán de acuerdo con el siguiente esquema. DNI terminado en:

0, el martes 8 de septiembre.

1, miércoles 9 de septiembre.

2, jueves 10 de septiembre.

3, viernes 11 de septiembre.

4, lunes 14 de septiembre.

5, martes 15 de septiembre.

6, miércoles 16 de septiembre.

7, jueves 17 de septiembre.

8, viernes 18 de septiembre.

9, lunes 21 de septiembre de septiembre.

Quienes tengan jubilaciones que superen el haber mínimo tendrán un calendario posterior. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre; 2 y 3, el miércoles 23; 4 y 5, el jueves 24; 6 y 7, el viernes 25; y 8 y 9, el lunes 28.

AUH, SUAF y AUE: cuánto aumentan

La Asignación Universal por Hijo también tendrá una suba del 2,1%. En septiembre, el monto será de $156.313,52, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $508.825,41. La Asignación Familiar por Hijo quedará en $76.839,21 y la correspondiente a discapacidad, en $240.449,13.

Para AUH, SUAF y AUE, las fechas de pago siguen el mismo orden según la terminación del DNI: comienzan el martes 8 de septiembre para documentos terminados en 0 y avanzan hasta el lunes 21, correspondiente a los terminados en 9.

En el caso de la AUH, hay un dato importante para tener en cuenta: los titulares reciben mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido y se abona a fin de año en una cuota única, siempre que se presente la libreta de escolaridad y vacunación del niño.

La jubilación mínima llegará a $498.633,20 con el bono incluido.

El calendario completo de septiembre

Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el martes 8 y el lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1, el 8; 2 y 3, el 9; 4 y 5, el 10; 6 y 7, el 11; y 8 y 9, el 14.

Por su parte, la Asignación por Prenatal se pagará del 8 al 14 de septiembre, también según la terminación del documento. La Asignación por Maternidad tendrá un período de cobro más amplio: desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre, para todas las terminaciones.

Las Asignaciones Familiares de PNC, las de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y la Asignación por Maternidad tendrán períodos de pago que comienzan el 10 de septiembre y se extienden hasta el 10 de octubre, sin distinción por terminación del DNI.

Finalmente, la Prestación por Desempleo se abonará entre el 22 y el 28 de septiembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 22; 2 y 3, el 23; 4 y 5, el 24; 6 y 7, el 25; y 8 y 9, el 28.