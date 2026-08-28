ANSES: cuánto cobran jubilados, AUH y asignaciones en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones. Durante el noveno mes del año, las prestaciones tendrán una actualización del 2,1%, mientras que quienes reciben la jubilación mínima seguirán contando con un bono extraordinario de hasta $70.000.
El aumento se aplicará en línea con el último dato de inflación difundido. De esta manera, la jubilación mínima quedará en $428.633,20 y, con el bono, el ingreso total alcanzará los $498.633,20. En el otro extremo, el haber máximo llegará a $2.884.296.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados
Además de los haberes jubilatorios, también se actualizarán otros beneficios. La PUAM quedará en $342.872,97, mientras que las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $300.013,85. En tanto, la pensión para madres de siete hijos será de $428.591,22 durante septiembre.
El calendario se organiza según la terminación del DNI y contempla fechas diferentes de acuerdo con el tipo de prestación y el monto recibido. Por eso, para saber cuándo vas a cobrar, es necesario identificar primero qué beneficio percibís.
Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo se pagarán de acuerdo con el siguiente esquema. DNI terminado en:
- 0, el martes 8 de septiembre.
- 1, miércoles 9 de septiembre.
- 2, jueves 10 de septiembre.
- 3, viernes 11 de septiembre.
- 4, lunes 14 de septiembre.
- 5, martes 15 de septiembre.
- 6, miércoles 16 de septiembre.
- 7, jueves 17 de septiembre.
- 8, viernes 18 de septiembre.
- 9, lunes 21 de septiembre de septiembre.
Quienes tengan jubilaciones que superen el haber mínimo tendrán un calendario posterior. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 22 de septiembre; 2 y 3, el miércoles 23; 4 y 5, el jueves 24; 6 y 7, el viernes 25; y 8 y 9, el lunes 28.
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AUH, SUAF y AUE: cuánto aumentan
La Asignación Universal por Hijo también tendrá una suba del 2,1%. En septiembre, el monto será de $156.313,52, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $508.825,41. La Asignación Familiar por Hijo quedará en $76.839,21 y la correspondiente a discapacidad, en $240.449,13.
Para AUH, SUAF y AUE, las fechas de pago siguen el mismo orden según la terminación del DNI: comienzan el martes 8 de septiembre para documentos terminados en 0 y avanzan hasta el lunes 21, correspondiente a los terminados en 9.
En el caso de la AUH, hay un dato importante para tener en cuenta: los titulares reciben mensualmente el 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido y se abona a fin de año en una cuota única, siempre que se presente la libreta de escolaridad y vacunación del niño.
El calendario completo de septiembre
Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el martes 8 y el lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1, el 8; 2 y 3, el 9; 4 y 5, el 10; 6 y 7, el 11; y 8 y 9, el 14.
Por su parte, la Asignación por Prenatal se pagará del 8 al 14 de septiembre, también según la terminación del documento. La Asignación por Maternidad tendrá un período de cobro más amplio: desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre, para todas las terminaciones.
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Las Asignaciones Familiares de PNC, las de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y la Asignación por Maternidad tendrán períodos de pago que comienzan el 10 de septiembre y se extienden hasta el 10 de octubre, sin distinción por terminación del DNI.
Finalmente, la Prestación por Desempleo se abonará entre el 22 y el 28 de septiembre. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 22; 2 y 3, el 23; 4 y 5, el 24; 6 y 7, el 25; y 8 y 9, el 28.