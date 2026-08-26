De cuánto es la jubilación mínima y máxima de ANSES en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un nuevo aumento en septiembre de 2026. La actualización será del 2,1%, porcentaje que surge de la inflación de julio informada por el INDEC y que se aplica mediante la fórmula de movilidad mensual vigente.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22 en septiembre, mientras que el haber máximo aumentará de $2.824.694,50 a $2.884.013,08.

Además, quienes se encuentren dentro de los niveles más bajos del sistema previsional podrán acceder al bono extraordinario de hasta $70.000, que se mantiene separado del haber y no se actualiza con la movilidad.

Cuánto será la jubilación mínima en septiembre 2026

Con el incremento del 2,1%, el haber mínimo quedará en $428.591,22.

Para quienes cobren la mínima y reciban el bono completo, los montos serán:

Jubilación mínima: $428.591,22.

$428.591,22. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total con bono: $498.591,22.

El refuerzo se mantiene en $70.000 y no forma parte del haber previsional sobre el que se aplican los aumentos mensuales.

Jubilados ANSES: el valor de los haberes

Cuánto será la jubilación máxima de ANSES en septiembre

En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima aumentará a $2.884.013,08 en septiembre. Este haber no recibe el bono extraordinario de $70.000, ya que el complemento está destinado a los beneficiarios de menores ingresos.

De esta forma, la diferencia entre el haber mínimo y el máximo será de más de $2,45 millones durante septiembre.

ANSES: Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono continúa destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima. Los beneficiarios que se encuentran exactamente en ese nivel reciben los $70.000 completos. En cambio, quienes tienen un haber superior pueden recibir un monto proporcional hasta alcanzar el límite de $498.591,22.

Por encima de ese nivel ya no corresponde el refuerzo. El bono también alcanza, según las condiciones establecidas, a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

Aumento haberes jubilatorios

Cuánto cobran la PUAM y las PNC en septiembre 2026

La actualización del 2,1% también modifica otras prestaciones previsionales. Los principales valores serán:

PUAM: $342.872,97.

$342.872,97. PNC por invalidez y vejez: $300.013,85.

$300.013,85. Pensión para madres de siete hijos: $428.591,22.

En los casos alcanzados por el bono, a estos montos podrá sumarse el refuerzo de hasta $70.000. La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Como la inflación de julio fue del 2,1%, ese porcentaje determina la suba que se aplicará a los haberes durante septiembre. El mismo mecanismo alcanza también a distintas asignaciones sociales administradas por ANSES, entre ellas la AUH y las asignaciones familiares.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI y el nivel del haber. Quienes cobran hasta el haber mínimo comienzan a percibir sus ingresos durante la primera parte del mes, mientras que quienes superan ese nivel tienen fechas de cobro hacia la segunda mitad de septiembre.

Los titulares pueden consultar la fecha exacta y el monto liquidado a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.