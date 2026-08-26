PNC de ANSES con aumento en septiembre 2026: de cuánto es y cuánto cobro

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre de 2026, luego de conocerse el dato de inflación de julio. El incremento será del 2,11%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

La suba alcanzará a las distintas prestaciones no contributivas que administra el organismo previsional, entre ellas la PNC por invalidez y vejez y la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos.

Además, podría mantenerse el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos, aunque su continuidad deberá ser confirmada oficialmente.

Cuánto cobra una PNC de ANSES en septiembre 2026

Con el aumento del 2,11%, la PNC por invalidez y vejez pasará a ubicarse en aproximadamente $300.013,85.

Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a:

PNC por invalidez y vejez: $300.013,85.

$300.013,85. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total con bono: $370.013,85.

El bono funciona como un complemento y no se incorpora al haber base sobre el que se calculan los futuros aumentos.

Ingreso que cobran PNC

ANSES: Cuánto cobra la PNC para madres de siete hijos

La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos equivale al haber mínimo jubilatorio. Con la actualización prevista para septiembre, el monto quedará en torno a $428.591,22. En caso de mantenerse el refuerzo extraordinario:

PNC para madres de siete hijos: $428.591,22.

$428.591,22. Bono: $70.000.

$70.000. Total estimado: $498.591,22.

De esta manera, esta prestación tendrá un ingreso superior al de las PNC por invalidez y vejez, ya que su valor está vinculado directamente con la jubilación mínima.

De cuánto es el aumento de las PNC en septiembre 2026

La actualización será del 2,11%, porcentaje que surge de la inflación registrada en julio. El sistema vigente establece que las prestaciones previsionales se ajustan todos los meses con un rezago de dos meses respecto del IPC. Así, el dato de julio determina la suba correspondiente a septiembre. El aumento se aplica sobre el haber de cada prestación, mientras que el eventual bono de $70.000 permanece como un concepto separado.

Qué otras prestaciones aumentan en septiembre

La misma actualización impactará sobre otras prestaciones de ANSES. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en aproximadamente $342.872,97. Si se mantiene el bono de $70.000, el total llegará a unos $412.872,97.

La jubilación mínima, en tanto, subirá a alrededor de $428.591,22, mientras que la máxima pasará a aproximadamente $2.884.013,08. También se actualizarán la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

PNC: cuánto se cobra en septiembre

ANSES: cuándo cobran las PNC en septiembre 2026

ANSES todavía debe confirmar el calendario oficial de septiembre. De mantenerse el esquema habitual, las Pensiones No Contributivas se pagarían según la terminación del DNI durante los primeros días hábiles del mes.

Las fechas estimadas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Estas fechas son estimativas y deberán ser confirmadas por ANSES cuando publique el cronograma oficial de pagos para septiembre.