Pensiones No Contributivas (PNC): quiénes pueden perder el beneficio en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene durante agosto de 2026 el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC), prestaciones destinadas a distintos grupos que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva y cumplen con determinadas condiciones.

Sin embargo, el cobro de estas pensiones no es automático ni permanente ante cualquier circunstancia. Los titulares deben conservar los requisitos que dieron origen al otorgamiento y pueden quedar sujetos a controles del organismo.

Si ANSES detecta modificaciones en la situación del beneficiario, irregularidades o incumplimientos, puede suspender temporalmente los pagos o disponer la baja de la prestación, según corresponda.

PNC: quiénes pueden perder el beneficio en agosto 2026

Las Pensiones No Contributivas abarcan diferentes prestaciones, entre ellas las destinadas a personas con invalidez laboral, madres de siete o más hijos y adultos mayores. Cada una establece condiciones particulares que deben mantenerse para conservar el derecho al cobro.

Entre las situaciones que pueden ser revisadas por el organismo se encuentran cambios en la situación socioeconómica del titular, modificaciones en la condición que dio origen a la pensión o el incumplimiento de los requisitos específicos de cada prestación.

ANSES también puede interrumpir los pagos cuando, durante sus controles, encuentra irregularidades o inconsistencias en la información del beneficiario. En esos casos, las acreditaciones pueden quedar suspendidas mientras se analiza la situación.

Una vez realizada la evaluación, el organismo determinará si corresponde mantener, reactivar o finalizar la prestación.

ANSES: cómo cobrar PNC

PNC de ANSES: qué pasa si el titular sale del país

Otro de los puntos que deben tener en cuenta quienes cobran una PNC está relacionado con la permanencia fuera de la Argentina. Los titulares que permanezcan más de 90 días consecutivos en el exterior pueden sufrir la suspensión de la prestación.

El plazo comienza a contabilizarse desde la salida del territorio argentino. Por ese motivo, quienes planifiquen permanecer durante períodos prolongados fuera del país deben considerar este requisito para evitar inconvenientes con las acreditaciones. Superar los 90 días puede provocar la interrupción del pago hasta que el beneficiario regularice su situación ante el organismo.

Cuáles son los motivos por los que pueden suspender una PNC

La continuidad de una Pensión No Contributiva depende de que se mantengan las condiciones exigidas para cada modalidad. Entre los principales aspectos que pueden generar una revisión aparecen:

Cambios en la situación socioeconómica del beneficiario.

del beneficiario. Modificaciones en la condición que originó el otorgamiento de la pensión.

de la pensión. Incumplimiento de alguno de los requisitos específicos de la prestación.

de la prestación. Irregularidades o inconsistencias detectadas durante los controles.

detectadas durante los controles. Permanecer más de 90 días consecutivos fuera de la Argentina.

La existencia de alguna de estas situaciones puede derivar en una revisión del beneficio y, dependiendo del caso, en su suspensión o baja.

ANSES: qué pasa si no me pagan PNC

Qué hacer si ANSES suspende la PNC: cómo actuar

Cuando un titular no recibe el depósito correspondiente, el primer paso es determinar si la prestación fue suspendida o si se trata de un haber que no fue acreditado.

Para reclamar un mensual no cobrado se encuentra disponible el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5). Dependiendo del caso, puede requerirse su presentación ante la entidad en la que habitualmente se percibe la prestación.

También es posible iniciar la consulta de manera digital. El beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y acceder a la opción correspondiente para reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado mediante Activación/Repago.

Si el problema requiere una revisión presencial, se puede solicitar un turno y presentar ante una oficina de ANSES la documentación necesaria para que el organismo evalúe la situación.

Cuándo se pagaron las PNC de ANSES en agosto

El calendario de agosto de 2026 para las Pensiones No Contributivas se organizó según la terminación del DNI y se desarrolló entre el 10 y el 14 de agosto. Los documentos terminados en 0 y 1 cobraron el lunes 10; los terminados en 2 y 3, el martes 11; los DNI finalizados en 4 y 5, el miércoles 12; los terminados en 6 y 7, el jueves 13; y los documentos finalizados en 8 y 9, el viernes 14.

Quienes no hayan recibido el pago correspondiente pueden consultar el estado de la prestación para determinar si existe una suspensión o si se produjo un inconveniente puntual con la acreditación.