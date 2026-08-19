Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 19 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para este miércoles 19 de agosto. Los jubilados y pensionados que todavía se preguntan cuándo cobro ya tienen la respuesta: hoy es el turno de los beneficiarios con DNI terminado en 6 en varias prestaciones, entre ellas la AUH.

El organismo mantiene el esquema escalonado por terminación de documento y, en esta jornada, también hay acreditaciones para la PUAM, la AUE y las asignaciones familiares SUAF. El pago llega con los montos actualizados por movilidad y, en los casos que corresponde, con el bono extraordinario de $70.000.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y que tengan DNI terminado en 6. El haber mínimo de agosto es de $419.776 y, con el bono de $70.000, el total llega a $489.776.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

El bono se acredita automáticamente con el haber, sin trámite previo.

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Los titulares de la AUH con DNI terminado en 6 cobran hoy. La asignación general por hijo es de $150.848: se deposita el 80% ($120.678) y el 20% restante queda retenido para la Libreta AUH.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también tiene fecha hoy para los DNI terminados en 6. El haber de la PUAM es de $329.430, con el bono de $70.000 según corresponda.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 cobran hoy. La AUE sigue el mismo cronograma que la AUH.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

SUAF (Asignaciones Familiares)

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF con DNI terminado en 6 también reciben hoy su pago.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

Hoy no tienen acreditación las Pensiones No Contributivas, la Asignación Prenatal, el desempleo Plan 1 ni las jubilaciones que superan el haber mínimo.