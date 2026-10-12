La Tarjeta Alimentar busca garantizar el acceso a los alimentos de las familias beneficiarias.

La ANSES confirmó el calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar de octubre para AUH, AUE y PNC. Los montos oscilan entre $72.250 y $149.425 según la cantidad de hijos. El cobro se liquida de forma automática junto con el haber mensual, iniciando la acreditación según la terminación del DNI.

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La asistencia forma parte del Programa Argentina Contra el Hambre, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, y no requiere una inscripción previa. La asignación se determina mediante el cruce automático de datos personales y familiares que realiza ANSES para comprobar quiénes cumplen con las condiciones de acceso.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

Durante octubre, los montos de la Prestación Alimentar se mantienen en los valores establecidos desde mayo. El importe depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar y cumplen con los requisitos del programa.

Los valores vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres hijos o más: $149.425.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). También comprende a titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos que tengan hijos de hasta 17 años o hijos con discapacidad, en este último caso sin límite de edad.

Como la incorporación se realiza de manera automática, las personas que reúnen las condiciones no necesitan completar un formulario de inscripción específico. La asignación depende de la información registrada y verificada por los organismos correspondientes.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar para AUH en octubre

Los titulares de la AUH reciben la prestación de acuerdo con la terminación de su documento. En octubre, el cronograma informado se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Los montos varían según la cantidad de hijos que cumplen los requisitos del programa.

¿Cuándo cobran la Tarjeta Alimentar las titulares de AUE?

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo también tienen un calendario organizado según la terminación del DNI. Las fechas previstas para octubre son:

DNI terminados en 0: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminados en 1: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminados en 6: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre.

Además de la prestación mensual y del monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, las titulares de la AUE pueden recibir el Complemento Leche, cuyo importe informado para octubre es de $59.063.

Fechas de pago para madres de siete hijos que cobran una PNC

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos también están incluidas en el calendario de octubre. Según la información publicada, el haber mensual de esta prestación asciende a $435.748,51. A su vez, se estableció la continuidad de un bono extraordinario de hasta $70.000 para este mes.

Las fechas de pago según la terminación del DNI son: