De cuánto es la Pensión Universal para el Adulto Mayor con o sin bono en octubre 2026: el monto que se cobra

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $348.598,81 en octubre de 2026, luego del aumento del 1,66% aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con el bono de $70.000, los titulares de esta prestación cobran un total de $418.598,81 durante el mes.

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La actualización corresponde a la fórmula de movilidad vigente, por la cual jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben aumentos mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES: aumentos confirmados en octubre

Cuánto cobra la PUAM con y sin bono en octubre 2026

Con la actualización correspondiente a octubre, los montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedan de la siguiente manera:

Concepto Monto PUAM sin bono $348.598,81 Bono previsional $70.000 PUAM con bono $418.598,81

De esta manera, el refuerzo previsional eleva el ingreso mensual de quienes reciben la PUAM, una de las prestaciones alcanzadas por el bono que se paga junto con los haberes de octubre.

ANSES aplica en octubre un incremento del 1,66% a jubilaciones, pensiones y asignaciones. La misma actualización alcanza a la PUAM. El porcentaje surge del mecanismo de movilidad establecido para las prestaciones previsionales, que toma como referencia la evolución del IPC correspondiente a dos meses atrás.

Por ese esquema, los aumentos se aplican mensualmente y modifican de manera automática los valores de las prestaciones alcanzadas.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES

La actualización también modifica el resto de los haberes previsionales. La jubilación mínima queda en $435.748,51 y, con el bono de $70.000, alcanza un total de $505.748,51. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, en tanto, se ubican en $305.023,96 y llegan a $375.023,96 con el refuerzo.

La Pensión Madre de 7 hijos tiene un haber de $435.748,51 y totaliza $505.748,51 al sumar el bono.

Jubilados con aumento en octubre

ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar la PUAM?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Para solicitar el beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.

No percibir ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro, ya sea contributivo o no contributivo.

Mantener la residencia en la Argentina y cumplir con las condiciones establecidas por ANSES.

La continuidad del beneficio depende de que el titular conserve los requisitos exigidos por la normativa vigente.