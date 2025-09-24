ANMAT prohibió un equipo de depilación láser falsificado por riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió la disposición 7044/2025, que prohíbe en todo el país el uso, la distribución y la comercialización de un equipo de depilación láser falsificado. La medida busca proteger a pacientes y profesionales ante los riesgos sanitarios que implica el uso de dispositivos no autorizados.

Un dispositivo trucho en un centro de estética

La investigación se inició tras un reporte recibido por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Allí se alertó que un centro de estética ofrecía servicios de depilación con equipos presuntamente ilegítimos, promocionados a través de redes sociales.

Inspectores de ANMAT inspeccionaron el establecimiento y hallaron un aparato identificado como “Alma - Soprano Titanium – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01”. El dispositivo no contaba con datos del fabricante ni del importador, y la responsable del centro no pudo acreditar su procedencia.

Ante la sospecha de adulteración, el organismo se dirigió a Sirex Médica S.A., empresa habilitada para importar y distribuir en Argentina el modelo original “Soprano Titanium” de Alma Lasers. Tras revisar las imágenes del equipo incautado, la compañía confirmó que no había sido importado ni distribuido por ellos.

Además, detallaron diferencias clave entre el original y el falsificado:

- El color de la carcasa frontal del equipo genuino es gris acero; el falsificado, negro.

- El panel posterior del original tiene bordes curvos; el intervenido, rectos.

- Los equipos legítimos llevan etiquetas oficiales con datos del fabricante y del importador; el falsificado carecía de ellas.

- El número de serie impreso no corresponde a ningún equipo registrado en el país.

Estos elementos permitieron confirmar que se trataba de un producto falsificado y sin registro sanitario.

Riesgos para pacientes y profesionales

ANMAT recordó que la Ley 16.463 prohíbe la elaboración, tenencia, distribución y entrega al público de productos impuros o ilegítimos. En este caso, el riesgo es doble: para los pacientes expuestos a procedimientos estéticos sin garantías, y para el personal que manipula equipos no aprobados.

La disposición, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, ordenó:

- Prohibir el uso, distribución y comercialización del equipo con número de serie falsificado.

- Comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Difundir la decisión en el Boletín Oficial para advertir a profesionales, instituciones y potenciales usuarios.

La resolución también busca alertar sobre posibles casos similares, ya que la falsificación detectada podría no ser aislada.