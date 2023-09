ANMAT alertó y prohibió unos brackets y un gel lubricante íntimo

La decisiones fueron publicadas este viernes 29 de septiembre en el Boletín Oficial. Conocé los motivos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes dos productos: un juego de brackets fabricado en China y un gel lubricante íntimo.

Según figura en las dos disposiciones que se publicaron este viernes 29 de septiembre en el Boletín Oficial, ninguno de los dos podrán usarse, comercializarse y distribuirse en todo el país.

En primer lugar, la ANMAT alertó por el siguiente producto: "Juego de Brackets ASTAR – GLEAMING - MBT – BRACKETS METÁLICOS – FABRICANTE ASTAR ORTHODONTICS INC – CHINA – 0.022¨ Slot Mini Size – REF 1432-55-345H – lot 119220960803. Made in China". Esta decisión se tomó porque los productos hallados no declaran datos de fabricante, marca ni titular de registro autorizado, por cuanto no es posible determinar su legítimo origen.

En el segundo caso, se prohibió el uso y la comercialización en todo el territorio nacional de los productos identificados como: “Lubricante intimo, AQUA INTIMA OCEAN, lote 230202, vto: feb- 25” y “GEL NEUTRO marca MOIST GEL, lote N°: 230515, Vto.: May – 2025".

Desde ANMAT se solicitó documentación de producción y control de calidad, evidenciándose que el establecimiento carecía de las fórmulas patrón, de los registros de producción y control de calidad del lote de cada uno de los productos citados, así como de los registros de verificación referente a que los equipamientos y las estaciones de trabajo estén libres de productos previos, documentos, o materiales no requeridos para la producción planeada y que los equipamientos estén limpios y adecuados para el uso.

"Este tipo de formulaciones semisólidas conllevan un riesgo para la salud, tanto por el sitio de aplicación (como es el caso del lubricante íntimo que entra en contacto con mucosas) como por su susceptibilidad de contaminación microbiológica; por lo que bajo las condiciones expuestas en las que no es posible establecer la trazabilidad de los productos en cuestión, ya que carecen de registros que permitan verificar si fueron fabricados conforme con la fórmula declarada y con sustancias permitidas y si cumplen con los requerimientos de calidad necesarios, no se puede garantizar la calidad y seguridad asociada al uso de los mismos", explicaron en la Disposición 8066/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

De esta manera, se estableció la limitación para el Juego de Brackets ASTAR – GLEAMING - MBT – BRACKETS METÁLICOS – FABRICANTE ASTAR ORTHODONTICS INC, que declaren “GC Dental – Ortodoncia . Odontología”; “Arcos de ortodoncia - ACERO STAINLESS STEEL – GC DENTAL ortodoncia odontología” y “Arcos de ortodoncia - NITINOL NIQUEL TITANEO – GC DENTAL ortodoncia odontología”. También del Lubricante intimo, AQUA INTIMA OCEAN, lote 230202, vto: feb- 25” y “GEL NEUTRO marca MOIST GEL, lote N°: 230515, Vto.: May – 2025.