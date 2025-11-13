Alerta: Anmat prohibió importantes marcas de café por ser peligrosas para la salud

Alerta: Anmat prohibió importantes marcas de café por ser peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de varios productos de café por graves irregularidades sanitarias. La medida alcanza a reconocidas marcas como Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto, y se extiende a todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea.

La disposición 8385/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla que los productos involucrados exhiben en sus rótulos números de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistentes y números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) no vigentes o pertenecientes a otros elaboradores. Además, se constató la ausencia de certificados sanitarios, lotes y fechas de vencimiento, lo que los convierte en productos apócrifos y potencialmente peligrosos para la salud pública.

La investigación se inició tras una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que derivó en inspecciones en locales de Caffé del Doge Argentina y en la planta “Café Sol” en La Matanza. Allí se hallaron productos rotulados con datos falsos y sin respaldo documental. La firma “Junio 1995 SRL” fue identificada como proveedora y responsable de la marca, mientras que el establecimiento “Café Sol” admitió fraccionar productos sin registros habilitantes.

En este marco, la ANMAT dispuso la prohibición total de comercialización de los productos mencionados, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento; la prohibición específica de cualquier producto que exhiba el RNPA EXP. Nº 4050-141467. Asimismo, el inicio de sumarios sanitarios a las firmas involucradas: “Caffé del Doge Argentina - il caffe di Venezia - Junio 1995 SRL” y al titular de “Café Sol”.

Uno por uno, los café prohibidos por ANMAT

“Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, RNPA Exp. N° 4050-141467, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Ángel 1827 2A (CP 1416)”,

“Café Clásico, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Café Colombia, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 14050-141467”,

“Café Gourmet, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Café, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”,

“Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, RNPA Exp. N° 4050-141467, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Ángel 1827, CABA”

“Café tostado natural, Expresso Café Crema”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por los argumentos vertidos en el Considerando de la presente.

Las recomendaciones de ANMAT a consumidores

Ante estas prohibiciones, la ANMAT recomendó a la población evitar el consumo de estos productos y verificar los rótulos antes de adquirir café en grano o fraccionado. Las autoridades sanitarias provinciales y municipales ya fueron notificadas para reforzar los controles.