Insólito: un joven se robó dos gansos de los lagos de Palermo y ahora lo busca la policía

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires suma un caso más de maltrato animal, debido a que un joven se habría grabado mientras secuestraba a dos gansos y posteriormente, filmó cómo los ponía en la pileta de su casa. La Policía aún lo busca por la sustracción de los animales, los cuales pertenecían a los lagos de Palermo.

El insólito hecho sucedió en las últimas horas y se dio a conocer cuando el acusado publicó los videos grabados por sus amigos, del momento en el que les da de comer a las aves para luego agarrarlas del cuello y subirlas a un auto, el cual ya fue identificado.

Posteriormente, se generó aún más sorpresa, cuando el chico subió nuevos videos, en los que se puede apreciar cómo los gansos nadan en la pileta de su casa.

Además de confirmar que identificaron el vehículo utilizado, la Policía de la Ciudad informó que ya se encuentra en marcha el operativo para encontrar a los responsables.

Otra vez maltrato animal en Buenos Aires

Recientemente, otro caso que impactó a la ciudad fue el del rescate de 14 caniches, los cuales se encontraban hacinados en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Flores.

Hace solamente algunos días, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) allanó una casa, ubicada en la calle Arrotea al 600, y encontró a 14 caniches hacinados y en deplorable estado de salud.

Según lo que informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los perros tenían olor a heces fecales, otitis, sarro dental y ninguno de ellos poseía las vacunas ni las libretas sanitarias pertinentes.

El sitio del cual los rescataron funcionaba como un criadero ilegal y ya había sufrido un allanamiento en octubre del año pasado. En aquel momento, se habían encontrado otros 57 perros de esta raza.

En el criadero se hallaron en jaulas a 11 hembras, un macho de ocho meses y a tres hembras embarazadas. Dos de las cachorras encontradas, que tenían menos de 45 días, estaban encerradas en un armario.

En el operativo de rescate, además de diversas divisiones de la Policía de la Ciudad, estuvieron presentes médicos veterinarios y especialistas para atender a los animales de inmediato, sobre todo a los que se encontraban en un estado de salud más grave.

Finalmente, la fiscalía que investiga el caso procedió a ordenar el traslado de los perros a organizaciones de protección y bienestar animal para que allí se alimenten bien, recuperen su salud y puedan darse en adopción luego.