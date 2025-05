Murió uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, falleció a los 79 años. La noticia la confirmó otro de los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló el 13 octubre de 1972. Familiares y allegados lo despidieron en redes sociales.

La triste noticia fue confirmada por Gustavo Zerbino: "Con una sensación agridulce. Tristeza porque se acaba de ir al cielo Daniel Fernández Strauch un hermano de la Montaña y alegría por la familia maravillosa que dejó y porque al final no sufrió. Te vamos a extrañar Daniel, Papo como le decían todos", escribió Zerbino en sus redes sociales. Aunque no hubo confirmación sobre los motivos, habría estado internado en el último tiempo.

Zerbino recordó a Strauchh como "un amigo entrañable, un gran padre y un gran abuelo". También rememoró los momentos que pasaron juntos en plena tragedia a lo largo de 70 días: "En la Cordillera fue un baluarte. Gran amigo, siempre positivo. Como era de los más viejitos ponía paz y tranquilidad", dijo en diálogo con la agencia de noticias española EFE.

Juan Antonio Bayona, director de la película "La sociedad de la nieve", también publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió una de las últimas fotos que se tomó con Strauch en octubre, en Montevideo. "Me dio tiempo a estar con él un viaje más", expresó sobre aquel encuentro.

"Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", pronunció el director de cine.

Qué pasó en octubre de 1972

El 13 de octubre de 1972, el avión que trasladaba a la delegación del club de rugby Old Christians a Chile se estrelló en plena Cordillera. Entonces, 13 de los 40 tripulantes murieron en el acto, mientras que otros lo hicieron días después a causa de las heridas, el frío extremo del lugar y un alud ocurrido el 29 de octubre.

A la hora del fatídico accidente, en Chile ya se sabía que el vuelo estaba perdido y por la tarde la noticia se supo en Uruguay. Luego de ocho días de intensa búsqueda, con aeronaves chilenas y argentinas, las operaciones se suspendieron. Dieron a la nave por perdida y, a la semana, cuando se les había acabado todo lo que tenían de comestible, supieron por radio que ya no los buscarían.

Ante la falta de alimentos, debieron tomar la drástica y traumática determinación de recurrir a la antropofagia y se comieron a las personas que fallecieron.

Al cabo de varios intentos de exploración, el 12 de diciembre, Fernando Parrando, Roberto Canessa y Antonio Vizintín emprendieron una caminata hacia el oeste. Abrigados con varias prendas y sacos de dormir consiguieron superar varias noches, pero Vizintín decidió regresar. Canessa y Parrando caminaron por varios días hasta que -el 22 de diciembre- encontraron un río, se cruzaron con un arriero y su hijo que habían sacado a pastar ovejas que estaban al otro lado. Estaban tan débiles que no podían ni gritar, entonces Parrado escribió una nota en una piedra que arrojó para que leyeran. Fue el principio del fin. Al día siguiente fueron rescatados.

Sobrevivieron: Gustavo Zerbino, Antonio Vizintin, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Fernando Parrado, Ramón Sabella, Carlos Páez, José Luis Inciarte, Javier Methol, Roy Harley, Álvaro Mangino, Roberto Francois, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Daniel Fernández y Alfredo Delgado. Todos ellos fueron rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre.

Además de Strauch, otros tres sobrevivientes fallecieron desde entonces: Álvaro Mangino Schmid también este año, José Luis ‘Coche’ Inciarte, en 2023; y Javier Methol, en 2015.