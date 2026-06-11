Alerta por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 11 de junio de 2026

Niebla en Santa Fe.

La jornada de este jueves 11 de junio empezó con condiciones típicas del invierno santafesino: neblina, humedad elevada y baja visibilidad tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe. El fenómeno obligó a extremar precauciones en rutas y accesos, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previsto para ambas ciudades, el cielo irá despejándose parcialmente con el correr de las horas. Si bien las temperaturas mínimas se mantuvieron por debajo de los 10 grados, las máximas alcanzarán valores cercanos a los 17 y 19 grados, respectivamente.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, la mañana arrancó con una temperatura mínima de 9 grados y condiciones de niebla persistente. Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitaciones se mantuvo entre el 0% y el 10%, mientras que la visibilidad estuvo afectada por la presencia de bancos de niebla.

Con el avance de la jornada se espera una mejora gradual del tiempo. Hacia la tarde aparecerán intervalos de sol y nubes, lo que permitirá que la temperatura alcance los 17 grados. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad, aunque sin chances de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Para el viernes 12 se prevé una mañana nuevamente con neblina y una máxima de 18 grados, mientras que el sábado podría registrarse un cambio de escenario con lluvias aisladas y probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Santa Fe

La capital provincial presenta un escenario muy similar. El jueves comenzó con cielo cubierto y bancos de niebla, en un contexto de alta humedad y escasa circulación de aire. La temperatura mínima fue de 10 grados.

Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones, con algunas apariciones del sol y una máxima que podría llegar a los 19 grados. La noche volverá a mostrarse parcialmente nublada, pero sin fenómenos significativos.

Pronóstico de Santa Fe.

De cara al viernes, la ciudad de Santa Fe mantendrá la estabilidad meteorológica, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 20 grados. Sin embargo, el sábado aumentará la inestabilidad y no se descartan lluvias dispersas durante distintos momentos del día.

Recomendaciones por la baja visibilidad

La niebla es uno de los fenómenos más frecuentes durante junio en el centro del país y suele intensificarse cuando coinciden temperaturas bajas, alta humedad y poco viento. En este contexto, las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado en rutas y avenidas.

Si bien el episodio de este jueves no presenta características extremas, la persistencia de la niebla durante las primeras horas del día volvió a poner en alerta a conductores y viajeros que transitan por los principales corredores viales de la provincia.