Agostina Vega: qué dijo la dueña de la ferretería que atendió a Barrelier y Soledad el día después del crimen

En las últimas horas, se dio a conocer la filmación de una cámara de seguridad que data del día lunes 25 de mayo a las 12.45h en la que se puede ver a Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de Agostina Vega, y a Soledad Andreani, detenida por encubrimiento agravado, estacionando el auto Ford Ka en la puerta de una ferretería. Se trata del mismo vehículo que habría usado el hombre de 33 años para trasladar el cuerpo de la joven y descartarlo en el barrio Ampliación Ferreyra ese lunes una hora antes.

La dueña del local, ubicado en la calle Alsina al 2300 en el barrio Yofre de Córdoba, habló sobre cómo fue el intercambio con los sospechosos y aseguró que se mostraron "totalmente normales" y que no se los notaba "nerviosos". La mujer llamada Estefanía sostuvo que la compra la hizo Andreani y que gastó aproximadamente unos $60.000 en efectivo en los siguientes materiales:

15 bolsas de materiales de construcción de cinco kilos

Bolsas de residuo

Un serrucho

En diálogo con Radio Mitre, Estefanía recordó que Soledad le dijo que necesitaba ese serrucho para "podar un árbol" y que los materiales eran para "una obra de construcción que se estaba realizando en su casa". Consultada acerca del vínculo con Barrelier, la dueña del local dijo que le consultó sobre "si llevaba o no ciertos productos". En tanto, aseguró que desde el negocio vio al automóvil "limpio".

La filmación de la cámara de seguridad muestra a Claudio Barrelier colocando los materiales que le alcanza Soledad en el baúl del Ford Ka, al mismo tiempo que acomoda una frazada. La secuencia dura unos dos minutos aproximadamente. Luego de la compra se los ve subir a ambos al vehículo.

Por el momento, la causa tiene tres detenidos: Barrelier, Andreani y Osvaldo Fassetta, amigo e inquilino del principal sospechoso. La hipótesis de la fiscalía señalaría al hombre de 33 años como "autor material del hecho" y a los otros dos últimos acusados como "encubridores". Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que haya más implicados en la causa. De hecho, la investigación a cargo del fiscal Raúl Garzón permanecerá bajo secreto de sumario hasta la próxima semana en la que declararán Barrelier y Fassetta.

Un video ubica a más personas en la casa de Claudio Barrelier el día del crimen de Agostina Vega

La investigación sumó nuevos elementos al expediente. Se trata de una captura de otra cámara de seguridad en la que se puede ver a dos personas ingresando al domicilio de Barrelier en el barrio de Cofico el sábado 23 de mayo pocos minutos después de que Agostina entrara junto al presunto femicida. La Fiscalía está tratando de determinar si se trata de los inquilinos, Ludmila y Matías, que viven en el primer piso o si podrían ser otros individuos vinculados al crimen de la adolescente de 14 años.