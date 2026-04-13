Una mujer de 70 años fue arrollada por el subte y tuvieron que amputarle una pierna

Una mujer, de 70 años, fue embestida por una formación de la línea B del subte porteño y sufrió graves heridas, entre ellas la amputación de una pierna. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en la estación Federico Lacroze, a la altura de la avenida homónima al 4100, ubicada en el barrio porteño de la Chacarita y fue traslada al Hospital Pirovano.

Según el reporte inicial del SAME y de los Bomberos de la Ciudad, la víctima había sido embestida por la formación cerca de las 14:30. Desde EMOVA, la empresa concesionaria del subte, indicaron que por protocolo no pueden "brindar mayores precisiones" de lo que ocurrió e informaron que el tema se encuentra en manos de las autoridades.

Hasta el momento solo se sabe que la mujer sufrió politraumatismos e incluso se desconocen las razones por las cayó en las vías del subte. Ante lo sucedido, el servicio se vio interrumpido por un poco más de una hora.

¿Cómo fue el accidente?

Tras darse aviso del accidente, los Bomberos del GER Caballito se acercaron al lugar. Una vez que los empleados del subte cortaron el suministro eléctrico, se corroboró que debajo de uno de los vagones había una mujer con vida.

Cuando lograron liberar a la mujer, descubrieron que la víctima había sufrido la amputación de su pierna derecha y debió ser asistida por el SAME, quienes le aplicaron un torniquete y una vía para ser trasladada al Pirovano, donde fue ingresada por “politraumatismo y amputación de miembro inferior derecho”.

Por el incidente, el subte permaneció limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo, y cerca de las 15.45 ya prestaba servicio con normalidad entre las cabeceras.