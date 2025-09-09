Choque fatal en la Ruta 19: cómo sigue el estado de salud de los rugbiers que sobrevivieron con heridas graves

Este sábado cerca de las 19 una camioneta que trasladaba a un grupo de jugadores de rugby chocó contra la parte trasera de un camión Mercedez Benz. El siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 19 a la altura de Colonia San José, en la provincia de Santa Fe.

Producto del accidente, uno de los jóvenes identificado como Salvador Passadore, de 18 años, perdió la vida. En tanto, sus compañeros del M19 del Santa Fe Rugby Club continúan internados en el Hospital José María Cullen y con un pronóstico estable, según autoridades del propio nosocomio.

Cómo sigue la salud de los rugbiers que sobrevivieron al accidente en Santa Fe

Los jóvenes internados son tres. Según el director del Hospital, Bruno Moroni, uno de ellos llegó con una herida cortante en la región frontal y tuvieron que someterlo a una cirugía plástica. Luego de la intervención, su pronóstico mejoró y ahora se encuentra con controles ambulatorios.

Por otra parte, el segundo chico tenía un párpado superior derecho y una fractura en una de las apófisis transversas a nivel dorsal, a quien también hubo que operarlo. Actualmente, se encuentra en sala general y estable de salud. "Hoy se le está practicando una resonancia magnética para descartar daños en tejidos blandos", indicó Moroni.

En tanto, el tercer paciente tuvo una apófisis transversa en la zona lumbar. También sigue con buen semblante y a la espera de nuevos estudios. "El uso de los cinturones fue determinante para que el desenlace no fuera aún más dramático. Cuando uno ve las imágenes de cómo quedó la camioneta, piensa que podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, las medidas de seguridad jugaron a favor”, aseveró el médico.

La despedida a Salvador

Sus compañeros y las autoridades del club publicaron mensajes en las redes sociales para despedir a Salvador, el único joven que perdió la vida. Con sus palabras le hicieron llegar fuerza a su familia, expresándole todo su cariño.

"Dicen que tenemos que disfrutar momentos. Pero que bronca cuando no son suficientes. Esa es la sensación que nos deja la partida de Salvador. Abrazamos fuerte a Fede, a Karina y a todo su familia, como así a todos su compañeros del M19 de Santa Fe", escribieron en Facebook.