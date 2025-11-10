Lanús: manejaba en ojotas y atropelló a tres mujeres en una avenida

Tres mujeres resultaron gravemente heridas en Lanús luego de ser atropelladas por un automóvil cuyo conductor manejaba en ojotas, un tipo de calzado considerado riesgoso para conducir. El siniestro ocurrió en Lanús cuando el hombre que conducía el auto involucrado embistió a las víctimas que cruzaban una transitada avenida.

El impacto fue registrado este sábado en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida 25 de Mayo, cuando un Renault Symbol conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las víctimas que cruzaban la avenida y todo quedó registrado en un video que se viralizó. Allí se muestra cómo el vehículo las atropella desde atrás, dejándolas tendidas sobre el asfalto ante la mirada de transeúntes.

Quiénes son las víctimas de accidente en Lanús

Las mujeres fueron identificadas como Juana V., de 73 años, quien sufrió lesiones graves en el brazo izquierdo con diagnóstico de posible amputación; Mirta S. A. L., de 91 años, con fractura expuesta y traumatismo de cráneo, además de pérdida de conocimiento; y Teresa C. M., de 65 años, con fuertes dolores en la zona lumbar. Todas fueron trasladadas por el SAME al Hospital Evita, donde permanecen fuera de peligro.

El conductor, que iba acompañado por un menor, fue sometido al test de alcoholemia, que dio negativo. La causa quedó caratulada como lesiones culposas graves y está a cargo de la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Avellaneda-Lanús. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

Qué dice la ley de conducir en ojotas

El detalle de que el automovilista manejaba en ojotas generó preocupación. Si bien la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 no prohíbe expresamente este tipo de calzado, sí establece que el conductor debe garantizar un control seguro del vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, el Código de Tránsito señala que está prohibido utilizar calzado que no asegure firmeza sobre los pedales. Expertos en seguridad vial advierten que las ojotas pueden deslizarse, engancharse o dificultar la presión correcta sobre freno y acelerador, aumentando el riesgo de accidentes. En provincias como Mendoza, la normativa es más estricta y desde 2018 se sanciona a quienes conduzcan con ojotas o sandalias.

Este episodio se suma a otro antecedente reciente en Córdoba, donde a mediados de octubre un conductor perdió el control de su vehículo tras cruzar un semáforo en rojo y atropelló a varios peatones en pleno centro. Al menos siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas trasladadas a hospitales en estado grave.