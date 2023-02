Acampe en la 9 de julio: hasta cuándo podría durar la protesta de piqueteros

La Unidad Piquetera realizará este miércoles una nueva "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Reclaman por las bajas en el Potenciar Trabajo. Desde Desarrollo Social afirmaron que se trata de una "extorsión".

La Unidad Piquetera (UP) realizará este miércoles una nueva "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde reclamará por suspensiones y bajas en el Potenciar Trabajo. Desde la cartera que encabeza Victoria Tolosa Paz calificaron la protesta como una nueva "extorsión" y ratificaron el proceso de validación del programa.

Desde Desarrollo Social buscan que los beneficiarios del Potenciar Trabajo, y también otros programas, validen su identidad con el objetivo de obtener más transparencia a la hora de saber quién recibe el beneficio. Un mes atrás, un 90% de los beneficiarios se habían validado, por lo cual 1,5 millones de personas seguirán cobrando y solo el 11% de ese universo está sujeto a "ser suspendido".

Sin embargo, desde la Unidad Piquetera reclaman que no se hagan efectivas las suspensiones y realizarán un nuevo acampe. De acuerdo con lo anunciado por las organizaciones sociales que conforman esa agrupación, la protesta comenzará a las 15 frente a la sede de la cartera social, ubicada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano. La jornada tendrá réplicas en distintos puntos del país y durará por lo menos hasta mañana, confirmó la coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia.

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

Desde la UP, Saravia dijo a Télam que "hay varios temas pendientes, entre ellos, las personas que fueron suspendidas del programa (Potenciar Trabajo) de manera injusta, reclamos en lo que hace a la entrega de alimentos y demoras para la entrega de materiales y herramientas para los emprendimientos productivos".

El Gobierno habla de una "extorsión"

Desde la cartera de Desarrollo Social rechazaron la protesta que comenzará este miércoles en la avenida 9 de julio y afirmaron que se trata de una "extorsión". "En este ministerio las cosas no se hacen como quiere Eduardo Belliboni (uno de los referentes de la UP) ni ninguna organización en particular. Las cosas se están haciendo acorde al cumplimiento de las reglas y las obligaciones que todos tienen para con el programa. Es una lástima que tengamos que seguir asistiendo a una extorsión como sociedad", dijeron a Télam fuentes del ministerio.



En ese sentido, se preguntaron: "¿Van a seguir sometiendo a la gente a manifestarse en contra de su voluntad y a poner en riesgo su salud en estos días de intenso calor? ¿No es preferible dedicar esos esfuerzos a colaborar para que todos los titulares puedan poner en regla su revalidación?".

El martes de la semana pasada, ante otra protesta similar, la ministra Tolosa Paz, había rechazado los cuestionamientos de la Unidad Piquetera. "Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada; se resuelve validando la identidad. No pueden explicar dónde están los 6.000 hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. ¿Dónde están?", se preguntó al ministra.



"Tenemos los brazos bien abiertos para validarles la identidad. Esto no se resuelve utilizando a la gente más necesitada de la Argentina en una marcha con estos calores, poniendo en riesgo la salud de adultos mayores, de niños y niñas; esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad", agregó.